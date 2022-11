Liga Profesional de Fútbol: se sortea el fixture 2023

En principios está resuelto que el campeonato de la Liga Profesional se desarrolle entre el 27 de enero y el 5 de agosto, mientras que la Copa de la Liga se jugará desde el 20 de ese mismo mes mes hasta el 16 de diciembre, día en el que se disputará la final. Por su parte, el Trofeo de Campeones tendrá lugar el 23 de diciembre.

Los formatos serán idénticos a los de ahora. La Liga Profesional será un todos contra todos de 27 fechas y la Copa de la Liga contará con dos zonas de 14 equipos cada una: los mejores cuatro de cada grupo avanzarán a los cuartos de final del certamen y se enfrentarán a partido único hasta llegar a la final.

Otro dato para remarcar es que los clásicos, dos por temporada, uno por competencia, se jugarán en los estadios de ambos equipos y la localía en el primero condicionará al que la tuvo a ser visitante en el posterior.

boca campeon.jpeg Boca defenderá los títulos de la Copa de la Liga y la Liga Profesional de Fútbol.

Por último se estará sorteando de la undécima edición de la Copa Argentina, que incluirá la participación de 64 clubes en un cuadro de 32avos de final.

Esta "Fase Final" estará conformada por los 28 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, los dos de la Primera D, y los 10 clasificados del Torneo Federal. Por segundo año consecutivo, la competencia comenzará directamente con la disputa del cuadro principal.

Además de los integrantes de la Liga Profesional, los clubes que jugarán la Copa Argentina son:

Primera Nacional: 15 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la temporada 2022).

Belgrano, Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes, Almagro, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, San Martín de San Juan, y Chacarita.

Primera B Metropolitana: 5 equipos confirmados (vencedor del Torneo Complemento 2021, campeón del certamen y los tres mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2022).

Comunicaciones, Villa San Carlos / Defensores Unidos, Colegiales, Deportivo Armenio e Ituzaingó.

Primera C: 4 equipos confirmados (campeón del certamen y los tres mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2022).

Deportivo Español, Excursionistas y dos cupos a confirmar (campeón y el tercer clasificado por tabla, que hasta el momento es Claypole).

Primera D: 2 equipos confirmados (campeón del certamen y vencedor del Torneo Complemento 2022).

Yupanqui y Defensores de Cambaceres / Centro Español.

Torneo Federal: 10 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la temporada 2022).

Olimpo, Villa Mitre, Ciudad de Bolívar, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, San Martín de Formosa, Central Norte, Gimnasia y Tiro de Salta, Sol de Mayo e Independiente de Chivilcoy.