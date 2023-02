Lionel Messi y un mano a mano sobre su futuro en la selección

El broche de oro para la carrera de Lío llegó a los 35 años, en lo que podría ser el final de su carrera. “je, no hay más, no hay más” respondió el capitán cuando se le consultó por los próximos objetivos con la selección. “Viene la Champions, la Copa América…” replicó Dayan, a lo que Messi contestó “Ah sí, sí, sí, siempre por más”.

Messi tendrá que enfrentar por los octavos de final de la Champions al Bayern Múnich el 14 de febrero. El objetivo del PSG es ganar su primera Orejona, y con Lío Messi como campeón del mundo las expectativas son aún mayores.

En cuanto a la Copa América, tendrá su próxima edición en 2024 en Estados Unidos y el Mundial será en 2026, también con Norteamérica como sede. “No sé, yo siempre dije que por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene” afirmó Messi cuando le consultaron por los futuros campeonatos de naciones.

La ilusión y las ganas de seguir viendo a Messi desborda a los hinchas. Lo más cercano para ver en acción al 10 con la albiceleste y las 3 estrellas en el escudo será en marzo. Los días 21 y 28 del tercer mes el combinado nacional disputará dos amistosos en el estadio Más Monumental de River.