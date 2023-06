Lionel Scaloni reveló cuál fue el jugador que no pudo convocar

La Selección le ganó 2 a 0 a Australia en el encuentro jugado en China y luego el lunes por la mañana fue el mismo resultado frente a Indonesia. Luego de la última victoria el DT argentino destacó la "actitud" del plantel en la gira por Asia, valoró los minutos que tuvieron Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, pero reveló que se quedó con ganas de convocar a más jugadores de la Sub 20.

Scaloni dijo tras el último duelo de la temporada 2022/23: "Nos quedamos con las ganas de haber podido traer algún otro de la Sub 20, que por tema de calendario y haber estado en Argentina, no era posible".

Scaloni reveló que no pudo convocar a otro jugador a la Selección_ _Me quedé con ganas de traer a..._ - Google Chrome 2023-06-19 20-25-55.mp4 Lionel Scaloni habló sobre la posibilidad de llevar más jugadores de la Sub 20

Si bien no dio nombres específicos, contó: "Los chicos están jugando el campeonato allá. Lo importante es que cuando tengan la posibilidad de jugar, que estén en un ambiente cómodo, en una base sólida, que es lo que tenemos ahora. No ponerlos solamente porque juegan bien, no le haríamos un favor".

Más allá de los resultados positivos, el entrenador de la Selección argentina subrayó la "actitud" de los jugadores que, después de una extenuante temporada europea, viajaron a Asia para disputar los últimos amistosos antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Lo más importante es la actitud, jugaron como si fuera un partido de Eliminatorias. Fue una gira positiva que pudimos sacar adelante. No era fácil, pero la afrontaron bien, con buena actitud y en una fecha difícil porque era sobre el final de la temporada", concluyó el pujatense.

Scaloni advirtió que, en las Eliminatorias, el equipo afrontará partidos con este nivel de dificultad, donde se suman condiciones adversas como el clima y los viajes. La Scaloneta volverá a reunirse en septiembre próximo para el inicio del camino hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El debut será en septiembre ante Ecuador, en el estadio Monumental, y, luego, visitará a Bolivia, en la altura de La Paz.