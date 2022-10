Lizy Tagliani dijo que Icardi estaba detrás de una máscara: la reacción de Wanda

“Yo tengo una teoría. Este participante está muy camuflado. Es un deportista y el que yo pienso es muy sexy… ¡ahí está Mauro Icardi! ”, dijo Lizy, generando la sorpresa de sus compañeros. Cebra había ingresado al estudio y solo habló en inglés . “Trabajo de lunes a lunes, nadie puede decirme que soy un ñoqui” y “me siento muy comprometido con el certamen, si no gano, estoy al horno” fueron sus pistas.

“Pará que me muero si es, ¿te imaginás?”, acotó La Princesita para luego Wanda hacerle una pregunta en italiano: “ Si te pregunto cuál es tu plato favorito para comer, ¿cuál decís? ”.

“Huevo frito”, dijo el concursante disfrazado de cebra, entre risas. Nara bromeó con la situación y cerró, divertida: “Lizy, te juro que no sé qué desayunás”.

Finalmente, terminó siendo Donato De Santis tal como se había filtrado días atrás. El chef y exjurado de MasterChef Celebrity estuvo en Neuquén el último fin de semana en el marco de Vinos & Gastronomía en el MNBA. “Me sacaron de casa. Recién vuelvo de Italia. Fue hermoso participar. Soy fan de Elvis”, resumió.

Wanda y Mauro están separados y la rubia está muy cerca de L-Gante con quien se la vincula desde ya hace varias semanas. Lo cierto, por ahora, es que ella no habla de romance y él asegura que se están conociendo. De hecho, el pasado fin de semana el cantante de cumbia 420 le dedicó una canción a la empresaria.

El último eliminado de ¿Quién es la máscara?

“Pecas” la hamburguesa fue descubierta este martes y sorprendió a todos cuando apareció Mauro Szeta. “Fue divino ir a grabar, me enseñaron como pudieron y me dijeron que fluya como tenga ganas y así salió como salió, de a rato sentí que le metía modos rarísimos a mi voz”, manifestó el periodista a Oreiro.

“También me vino bien estar acá por un contexto difícil en mi vida. Fue un año en el que se murieron mis viejos muy pegaditos en cinco meses, así que me hizo muy bien estar acá con ustedes, me vino hermoso para la vida”, concluyó Szeta emocionado por su paso por el ciclo de Telefe. “Nos quedan dos programas. Gracias a todos los participantes que ya se fueron. Quedan cinco máscaras”, cerró Oreiro con picos de 8.3 puntos de rating perdiendo contra Canta Conmigo Ahora por casi dos puntos.