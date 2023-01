Llantos y gritos: el video sobrenatural que aterroriza a los petroleros en Añelo

Aunque prefirieron no divulgar su identidad, difundieron los videos a través de otros intermediarios. En la imagen se puede ver un solo farol iluminando en medio de una noche oscura, mientras los ladridos de distintos perros crecen en intensidad. En medio del ruido de los animales se oyen también unos lamentos o quejidos graves, mientras uno de los videos muestra la silueta de una persona esbelta con un largo vestido blanco que avanza con lentitud, aunque sin develar ningún rostro.

"Una vez estuvimos ahí y te corrían las sillas (..) ¿viste que se escucha clarito cómo llora? Es un video que mandaron los chicos anoche que están en Añelo justo en los departamentos que están al lado del cementerio", se escucha en un audio de un hombre, que asegura no haber podido dormir al ver la grabación.

Petroleros que vieron fenómenos sobrenaturales en Añelo.mp4

"Sí, eso es verdad, es en frente al hotel de la estación de servicio, estuvimos en esos departamentos y ellos me han contado que pasan cosas", dice una respuesta. Entre otros fenómenos, escucharon golpes en las paredes y ver las puertas que se abren y se cierran. "En los francos intermedios se van a la casas, han pedido que los saquen", afirma y agrega que se trata de "creer o reventar" porque tuvo una experiencia con un vaso, mientras que una vez sintió que el agua de la ducha se abrió de golpe y sin intervención de una persona.

En otro mensaje de voz, uno de los petroleros explica que la persona que grabó el video se sintió muy afectada, y que prefiere no relatar lo sucedido. Su experiencia incluso lo afectó a nivel laboral. "Quise hablar con el otro muchacho que se tuvo que ir a la casa, no quiere saber nada, no quiere ir a laburar, quiere estar encerrado", dice sobre su compañero.

Aunque no se pudo comprobar la veracidad de los videos, y también circulan muchos montajes o bromas pesadas de personas que usan las leyendas urbanas para atemorizar a otros conocidos, fueron varios los trabajadores de Vaca Muerta que compartieron la novedad, preocupados por la situación.

Así, quizás por sugestión o por razones que aún no se explican, las experiencias sobrenaturales comenzaron a propagarse. Con la difusión de los videos, otros compañeros del rubro compartieron sus propias experiencias, también atravesadas por fenómenos sobrenaturales que les causaron temor.