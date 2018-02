"Llegué a Buenos Aires pensando que era Hollywood"

Llegó a Buenos Aires a fines de 2009 con su valija y una caja de CD para repartir en busca de trabajo. Acababa de terminar el rodaje de 7 cajas, la película paraguaya más famosa en la historia del cine de ese país. Pero eso todavía no lo sabía. Lo que tenía detrás era una década de carrera súper exitosa en cine, teatro y televisión sobre todo: protagonizó una novela adolescente con 50 puntos de rating que duró dos temporadas. En total hizo 12 telenovelas y de las únicas tres tiras que hasta entonces se habían hecho allá, él había protagonizado dos.

El joven actor, promesa en su país, en Buenos Aires era un perfecto desconocido. Y su fantasía de que presentándose a castings iba a conseguir trabajar acá no se cumplió. Pero no se decepcionó y se puso a estudiar con Julio Chávez y con otros maestros, en especial clown. Mientras, buscaba alguna oportunidad. Llegó en 2012, en un casting para un sketch de Malena Pichot. Buscaban a un peruano, pero él fue igual; y fue el único en presentarse, así que se quedó con el papel: Jorge, así se llamó y la rompió en Youtube. Y de ahí tampoco paró en la Argentina: mucho teatro, un papel en La Leona que lo hizo popular, cine y ahora está por estrenar –además de dos obras en la escena porteña- una película de terror: Necronomicón, el libro del infierno (ver recuadro), que lo tiene fascinado.

“Yo soy muy nerd y me encanta todo esto del terror, el comic y todo este mundo. Me atrajo hacer una película de género, el maquillaje, que me tenían que romper el cuello y cosas de ese estilo”, cuenta el actor, que acaba de cumplir 38 años y lleva 15 de trayectoria.

-Empezaste tarde en el teatro y la pegaste muy rápido…

Sí, yo empecé a estudiar teatro a los 21 años porque cuando terminé la escuela me puse a estudiar Medicina. Tenía el mambo de que quería ayudar a las personas. Y a los 7 meses me di cuenta de que no. Ahí me pasé a estudiar Abogacía y estuve un año con eso, trabajé en el Palacio de Justicia… ¡Nada que ver! Ahora lo pienso y digo ‘qué locura, qué confusión’. Y también es una locura cómo llegué a las clases de teatro: me anoté porque había una chica que me gustaba, y a la que perseguía, que se anotó y yo fui detrás de ella…

-¿Ella también es ahora una actriz famosa?

No, no. La chica duró dos meses en teatro y nunca más la vi desde ahí. Y ahí me enamoré del teatro y no paré más. Y tuve muchísima suerte siempre, es la verdad, porque mi primera profesora de actuación fue Tana Schémbori -la que después iba a ser la directora de 7 cajas junto a Juan Carlos Maneglia-. Desde ese momento tuve mucha suerte: a los 23 empecé a trabajar y tuve seis años en los que no paré, hasta que en 2009 me vine para acá.

-Tenías un lugar de privilegio en Paraguay, ¿por qué dejarlo para venir a la Argentina, donde no te conocía nadie?

Yo quería profundizar en la actuación, quería indagar y desafiarme un poco. Así que un año me puse a ahorrar para venirme a Buenos Aires a estudiar y a meterme un poco. Vine a arrancar de cero, con nada. Yo pensé que acá era tipo Hollywood, que yo iba a repartir mis CD y alguien me iba a llamar. Y que iba a ir todos los días a castings. Y no, nada que ver. Y mucho menos siendo extranjero. Y ahí caí en ese casting de la ficción de Malena Pichot donde quedé porque fui el único que se presentó.

-¿Eran conscientes cuando estaban preparando 7 cajas de que estaban haciendo la película que iba a cambiar el cine paraguayo?

Sí, sí, sabíamos que estábamos haciendo algo diferente. Porque Juan Carlos y Tana son dos genios. Y cuando el proyecto se hizo realidad, que les llevó siete años conseguir la plata para hacerla, fue ¡al fin le llegó la oportunidad a esta gente! En el rodaje ya decíamos ‘¡uy, esto va a estar genial!’. Luego ganamos el premio Cine en construcción en San Sebastián que era el dinero para hacer la posproducción, que no lo tenían. Y ahí confirmamos, pero nosotros ya sabíamos.

-¿Te trataron bien desde el principio los colegas y el ambiente?

Sí, la verdad es que esa es otra suerte que yo he tenido acá. Que jamás nadie acá ha hecho conmigo ninguna diferencia por ser extranjero. Siempre me ha tocado trabajar con gente que me puso en lugares de igual a igual. Me he encontrado con personas muy generosas.

-¿Y salir del encasillamiento de “el paraguayo”?

Claro que me ha costado, pero ese es siempre el trabajo del actor. El de impostar una voz más gruesa o más seria, o más sensual.

-Hasta hoy es Arnaldo André el actor paraguayo de referencia. ¿Qué te parece él?

¡Un genio! Lo amo a Arnaldo, lo conozco, es un gran actor y es una gran persona. Él también trató como yo, aunque no pudo, hacer esta unión y trabajo en conjunto para la coproducción de nuestros países. Yo creo que es mucho lo que podemos hacer juntos con otros países de América Latina.

La última actuación de Federico Luppi

Necronomicón, el nuevo film donde trabaja Nico García, evoca el universo de uno de los grandes maestros del terror: Lovecraft. Dirigida por Marcelo Schapces, la realización cuenta con las actuaciones de Diego Velázquez (Kryptonita), María Laura Cali, Victoria Maurette, Claudio Ferraro, Cecilia Rossetto, Daniel Fanego y la última y muy especial colaboración de Federico Luppi, quien murió poco después de terminar el rodaje.

La historia sigue a Dieter, un hombre sin edad que es el eterno protector de Necronomicón, el libro de los muertos. Pero existe un ejemplar del libro oculto en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. La misteriosa muerte de Dieter lleva a Luis, un simple bibliotecario, a enfrentarse con las fuerzas que lo acechan.

Lovecraft ubicó en sus relatos uno de los pocos ejemplares existentes del Necronomicón en la Biblioteca de Buenos Aires. En ese dato nace la leyenda de que el libro fue protegido por Jorge Luis Borges cuando fue director. Se dice que el libro fue mudado a los sótanos del edificio actual donde se rodó parte del film.