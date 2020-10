Convertida en una instagramer, la hija del conductor de Intrusos le reveló a sus millones de seguidores cómo es su lucha con el sobrepeso. “¿Cuánto fue tu peso máximo? Sos una guerrera, te admiro”, le consultó uno de sus 1,2 millones de seguidores. “Yo llegué a pesar 145 kilos, por eso mismo hoy los comentarios de mierda que me hagan ya no me afectan”, fue la respuesta de Morena. Sin embargo, se refirió a los ataques de los haters: “Aunque, a veces, me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí”.