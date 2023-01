Llueven quejas contra una aerolínea por robos, demoras, cancelaciones y sobreventa

Vuelos cancelados, sobreventa de pasajes, valijas abiertas, robos, demoras, reprogramaciones y falta de respuesta. Una conocida línea aérea no para de recibir quejas por parte de viajeros que ven sus vacaciones frustradas o sus itinerarios de trabajo complicados por imprevistos y desprolijidades de último momento.

Este martes los vuelos que contectaban Neuquén con Buenos Aires fueron reprogramados y los pasajeros que precisaban viajar desde las mencionadas ciudades quedaron varados durante horas en los aeropuertos Domingo Perón y Jorge Newbery.

Jetsmart une Neuquén con Salta desde hace ocho meses.

"Antes no había problema, pero últimamente todos los vuelos tienen alguna demora o alguna cancelación", comentó Florencia, una pasajera neuquina haciendo alusión a la experiencia de algunos de sus conocidos y a la paciencia que tuvo que tener este martes ante una demora de casi doce horas en el aeropuerto neuquino.

"Ayer (martes) yo tenía el vuelo Neuquén-Aeroparque 9:33 de la mañana. A las 9:10 nos hicieron subir. Estuvimos esperando en el avión hasta las 10:10, cuando nos avisan que tenían que hacer un chequeo de sistema por un problema técnico. A las 10:30 nos dijeron que tenían que cortar la electricidad para para ver cuál era el problema y a las 11 nos hicieron bajar", contó a LMN.

"Cuando nos bajamos nos dijeron que no nos iban a devolver el equipaje porque el vuelo no estaba cancelado. Nos hicieron hacer una cola para darnos un voucher para un café con leche y otra fila para los que tenían conexión con otros vuelos, para ver cómo lo podían resolver", agregó.

"A las 14:15 nos entregaron el equipaje por si queríamos sacar algo o cambiarnos. Nos remarcaron que todavía el vuelo no estaba cancelado. A las 3 de la tarde seguíamos todos ahí. Yo recibí un mensaje que me avisaba que el vuelo se había reprogramado para los 18:54. A todo esto, en el Aeropuerto nadie nos decían nada del vuelo", enfatizó al dar cuenta la falta de coordinación entre quienes se encargan de las comunicaciones virtuales de la compañía y quienes están a cargo de la atención presencial en las estaciones aéreas.

AM JetSmart (3).jpg Agustín Martínez

Si bien Florencia tuvo la posibilidad de que un familiar la fuera a buscar para no hacer la espera en el aeropuerto, subrayó que muchos pasajeros no contaban con esa posibilidad, dado que - por ejemplo- no residen en la ciudad, por lo que tuvieron que afrontar una espera de 11 horas, teniendo en cuenta la antelación con la que se debe asistir para tomar un vuelo. Eso con tan solo un voucher para un café con leche.

Por si fuera poco, una amiga que tenía que viajar por la misma empresa desde Buenos Aires a Neuquén a las 19 le escribió y le comentó que le habían reprogramado el vuelo para las 23:38. "Para mi no estaban completos los vuelos, entonces suspendieron el de la mañana y lo juntaron con el de la tarde", conjeturó. "Aún así mi vuelo tenía como mínimo 10 asientos libres", agregó.

Más reclamos

Por otro lado, en las últimas horas, una usuaria compartió en Twitter la respuesta que obtuvo por parte de Jetsmart cuando reclamó por la entrega de su maleta "sin candado" y con su "ropa revuelta". "Gracias a Dios no había nada que robar. Esta fue la respuesta de @VuelaJetSMART ", escribió antes de mostrar la contestación luego de que ella preguntara dónde realizar el reclamo.

jetsmart vuelos

"Hola, recuerda que el equipaje pasa por muchas manos antes de llegar a destino, por lo que no es posible darte información sobre eso", manifestaron, sin hacerse cargo y sin siquiera facilitarle un número de teléfono, dirección o correo electrónico para que pueda intentar plantear el inconveniente.

"Te recomendamos validad que no tengas mermas en el equipaje", agregaron desde la compañía a modo de consejo, casi en tono de burla, dado que -de no contar con alguna de sus pertenencias- a la pasajera no le daban la posibilidad de elevar un reclamo. Por si fuera poco, el mensaje concluye con un entusiasta "¡Saludos JetSMART!".

"Terrible. O sea, pago y mi maleta es revisada, le rompen el candado y pierde una parte del cierre. De mal en peor", expresó la usuaria @kimmita_

jetsmart1.jpg

En sintonía, otra pasajera relató una situación similar con el agravante de que le robaron sus pertenencias y que JetSMART le canceló un vuelo de su itinerario. Nuevamente, desde la empresa se disculparon pero no se hicieron cargo ni ofrecieron ningún tipo de alternativa para subsanar el inconveniente. Por el contrario, le reiteran "la importancia en la verificación de la información y políticas brindadas por la compañía al momento de la compra, donde se informa que todo artículo de valor deberá llevarse en el bolso de mano, pues la compañía no se hará responsable por la pérdida de dichos artículos".

Las preguntas que subyace de dichas palabras: ¿acaso el calzado, indumentaria y otros objetos que los pasajeros deben trasladar en el equipaje que no pueden llevar en bolsos de mano, no tienen valor? ¿Cuál es el marco legal que permite que las empresas se desliguen livianamente de este tipo de situaciones? ¿De qué manera se protegen los derechos de los consumidores y usuarios de este tipo de servicios y qué herramientas tienen para hacerlos valer?

jetsmart2.jpg

Por otro lado, un pasajero que viajó a San Carlos de Bariloche hizo un video para contar su "mala experiencia" con la compañía, luego de darse cuenta que le había cobrado el equipaje en bodega y la elección del asiento en dólares, cuando los valores en la página estaban expresados en pesos.

En Chile, una pasajera protagonizó un video para mostrar el mal momento que estaba atravesando al subir a un avión y encontrarse que su asiento había sido vendido a otra persona.

https://twitter.com/MandiNavarrete/status/1618090533561458688 #jetsmart #sobrevendido AYUDENME A HACER VIRAL ESTE VIDEO ME TIENEN EN LA CABINA Y MI ASIENTO LO TENIAN VENDIDO ESTO EN JETSMART pic.twitter.com/auPyoA7DRP — shamiraFé (@MandiNavarrete) January 25, 2023

A la hora de querer expresas su malestar por una cancelación de un vuelo, otro viajero tuiteó: "Esto pasa en @VuelaJetSMART cuando querés realizar una queja o reclamo. O sea, me quería quejar por haberme jodido un vuelo pero ahora también me tendré que quejar por esto. Sigue sumando 'calidad' esta empresa...".

Acto seguido mostró que en el sector de la página oficial de la compañía para realizar el reclamo, el sistema no me permitía completar un campo obligatorio al no darle opciones, con lo cual se tornaba imposible avanzar con el trámite.

jetsmart3.jpg

La mayoría de las quejas por cancelaciones, reprogramaciones y sobreventa de pasajes son de vuelos en Chile y rutas internacionales. Muchos de los servicios afectados conectan con Buenos Aires.

Por caso, una pasajera -llamada Laura Lugo- relató cómo la aerolínea arruinó su luna de miel en Brasil. "Un voucher de la aerolínea en la cual no pienso volver a volar y que en el futuro seguramente tendré que pagar extras, aún teniendo ese voucher. Simplemente no me sirve! Es mi luna de miel, nos hacen pasar un momento engorroso", comenzó diciendo en un hilo de Twiter.

"Sin contar el dinero que estoy perdiendo al haber pagado noches de hotel que no estoy disfrutando… mínimamente y lo único que pido es que se hagan cargo. No quiero un voucher quiero que se hagan cargo de las noches que me están haciendo perder", planteó arrobando a JetSMart Argentina.

Embed https://twitter.com/Lalolu95/status/1618269616123576320

"Tengo entendido muy bien que pueden hacer sobreventa de vuelo, pero también sé que estoy en todo mi derecho de exigir remuneración por el tiempo y el dinero perdido. Tengo todo el derecho de llegar a un acuerdo", sostuvo.

Otras quejas en las redes

https://twitter.com/jimena23/status/1617275916899520513 Hola @VuelaJetSMART nuevamente el vuelo del Sgo Chile a Bs As fue reprogramado por 2da vez. No hay manera de contactarlos. Son un desastre. — Jimena (@jimena23) January 22, 2023

https://twitter.com/NatashaKennard/status/1618103552093868032 Llegar a Stgo (con un vuelo ya retrasado de Medellín) y enterarte que tú aerolínea no trajo la maleta de NINGÚN pasajero. NINGUNO #jetSMART @VuelaJetSMART pic.twitter.com/YbJBr6yq3Y — Malhaika (@NatashaKennard) January 25, 2023

https://twitter.com/SpottersArg/status/1618225961534894082 Rumbo a Aeroparque en vuelo ferry el Airbus A320 de JetSMART, matrícula LV-HVT.



La aeronave se encontraba en Neuquén hace un día por un problema técnico. pic.twitter.com/n93A3L3FEQ — Vuelos y Spotters (@SpottersArg) January 25, 2023

https://twitter.com/gpaulala/status/1617977006964244481 Estoy esperando desde del 10 de diciembre la devolución de 147 dólares por @VuelaJetSMART luego de perder cerca de 800 dólares en reservas todo porque ellos no avisaron con anticipación, definitivamente no es recomendable viajar con esa aerolínea — Pauliana (@gpaulala) January 24, 2023

https://twitter.com/diarydeunarubia/status/1616897792580157440 La mala costumbre de las aerolíneas de modificar unilateralmente los pasajes @VuelaJetSMART sin preguntarle nada a nadie. — ElDiarioDeUnaRubia (@diarydeunarubia) January 21, 2023

https://twitter.com/birkoffcl/status/1617349994885021697 Dos retrasos de estos pelotas de @VuelaJetSMART te dan un nuevo horario y la cagan igual. — Birkoff (@birkoffcl) January 23, 2023

https://twitter.com/karinamacomas/status/1616534100764168192 #jetsmart @VuelaJetSMART #adultomayor #aeropuetosantiago super mala atención y cero disposición!!!! Le hicieron pasar un muy mal rato a mi madre diabética y adulto mayor en el aeropuerto de Santiago, por su culpa perdió el vuelo!!! — Kary MC (@karinamacomas) January 20, 2023

https://twitter.com/niscaj/status/1617729307954278401 @VuelaJetSMART hola, realizaba una compra en un vuelo internacional, lo pagué con cuenta rut, me descontaron el dinero de la cuenta pero la página me indicó que no pudo ser procesado el pago ni la reserva. Por favor — Anerol Shakti (@niscaj) January 24, 2023

https://twitter.com/mleppe/status/1616879065150922756 #jetsmart cuál es la necesidad de citar a los pasajeros 3 horas antes de la partida, si no hay nadie en el counter del #AeropuertoAraucania???? pic.twitter.com/JxeerhQwkB — . (@mleppe) January 21, 2023

https://twitter.com/fcosantk/status/1617346074045460482 Son mas de las 23 horas y @VuelaJetSMART sigue sin dar ninguna respuesta. Niños y personas que necesitan descansar y alimentarse, que pasa @SERNAC , que pasa @DGACChile , abuso unilateral al pasajero-cliente https://t.co/metV4GloxK — Francisco ST (@fcosantk) January 23, 2023

https://twitter.com/LAPicon/status/1617844974095323136 Mi recomendación a todos los que están organizando #viaje con opción de comprar boleto en @JetSMART_cl pues NO LO HAGAN! Si pasa algo, no hay oficina donde reclamar. No alimenten a estas burlas de empresas. Dañan y no tienen quien los haga pagar. No seas uno mas #Difunde — PICOINS (@LAPicon) January 24, 2023