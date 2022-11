Lluvia de críticas a Alex Caniggia por vender su ropa y no donarla

"Alex y yo tenemos ropa para vender. Es por no usarla o porque no nos queda, pero está todo en perfecto estado. Lo voy a ir subiendo a mis mejores amigos, así que solo voy a agregar a quien realmente crea que vaya a comprar", señaló la joven en una primera publicación que hizo en sus historias de Instagram. Y agregó los valores y talles: "Desde $2000 a $100.000; talles XS, S, M, L; zapatillas y botines 43 y 44" .

Claro que las críticas no tardaron en llegar y no fue necesariamente por los precios sino por la decisión de vender la ropa en lugar de regalarla o donarla. "No se enojen, no voy a sumar a todas las personas que me mandaron solicitud", comenzó la flamante novia del joven.

Alex Caniggia.jpg

"No tengo ganas de bancarme comentarios chot... Es ropa de marca, está en muy buen estado y queremos que otras personas le den el valor que nosotros le damos". También aclaró que ella y su novio regalan mucha ropa, pero que esa decisión no la hacen pública.

"A mí me encanta comprar ropa usada e ir a ferias vintage. Seguramente lo que no lleguemos a vender lo vamos a regalar, como hacemos siempre", sostuvo la ex participante del reality que conduce Pampita junto al Chino Leunis que por cierto tendrá una nueva edición en enero próximo.

La convocatoria fue tan exitosa que Melody anunció que continuará la feria, pero “de manera presencial”. Sin embargo, aún no precisó fecha, tampoco horario y lugar.