Lluvia de críticas hacia Chiqui Tapia tras la humillación a Agüero

El Kun Agüero se encuentra en Doha para acompañar a la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022 y en una entrevista con el influencer Jero Freixas , el ex futbolista mostró su fastidio porque no le mandaron una credencial para visitar a sus excompañeros en la concentración.

"Vos decís, le hicieron la credencial en cinco horas? Y a mí... Yo mandé un mensaje, bien. 'Si no quieren que vaya, todo bien, pero que me lo digan: no vengas'", sentenció el Kun. "Quiero saber por qué no quieren que vaya. Quizás no les gustó alguna opinión mía. Es medio raro toda la situación. Pero ahora hay que alentar a la Selección", concluyó Agüero.