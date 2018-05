Lo atendió a Jorge Lanata

El domingo el conductor ingresó al estudio junto a un enano disfrazado de bebé y diciendo que era su hijo Carlitos. “Me va a acompañar a partir de hoy a viajar por el mundo“, lanzó picante Lanata, entre otras humoradas que no cayeron bien y fueron muy criticadas en las redes sociales.

Ante la polémica, Flor arremetió contra el periodista. “Lo que hizo con el hijo de Marley es una estupidez”, dijo la actriz en comunicación con Por si las moscas ( La Once Diez/Radio de la Ciudad). Peña, quien es íntima amiga de Marley, fue más contundente y agregó: “¿Cuál es la gracia de llevar un enano, vestirlo y hacer una gracia con un bebé de siete meses? No entendí... Va más allá de Marley, eh. Pero no sé cuál es la gracia”.

En el ciclo radial, la actriz de Casados con hijos señaló que “reírse de un bebé de ocho meses o reírse de una situación en la que realmente no tiene sentido no es provocar”. Luego puso de ejemplo a Moria Casán. “Moria es una provocadora porque es una mina que desmitifica un montón de cosas”.

Para dejar clara su postura, fue dura contra Lanata: “Me dio mucha tristeza por él. No por Marley o Mirko, sino por Jorge. ¿Qué está haciendo? ¿Por rating? Pero Marley le ganó todo el tiempo. Nunca leí tanto repudio como el otro día. Lo repudió todo el mundo. Porque Marley es un amor de persona, no hay nadie que lo conozca que no lo quiera. No tiene sentido lo que pasó. Y menos de un periodista que no es de espectáculos”.

Para cerrar el tema, la actriz expresó: “Sigo sin entender cuál es el beneficio de los comunicadores de llevar mensajes de odio para que la gente se crispe y se preocupe”.

