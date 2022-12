Lo balearon para robarle el celular en Cutral Co

El joven quedó internado en el hospital de Cutral Co en observación.

El joven quedó internado en el hospital de Cutral Co en observación.

Ni el espíritu navideño impidió que delincuentes asaltaran a un joven de 18 años y le robaran el celular. Lo que es peor, le dispararon a su pierna previo a retirarse. La víctima se encuentra internada estable en el hospital de Cutral Co . Además, otro joven resultó herido de arma de fuego, en circunstancias que se desconocen.

Pero las amenazas no quedaron solo en palabras, sino que en esta oportunidad, los atacantes le dispararon y el proyectil impactó en una de sus piernas. Luego, le sacaron el celular y escaparon rápidamente.

La víctima fue asistida por vecinos de la zona, que alertaron a la Policía y solicitaron una ambulancia en el lugar. El joven herido fue trasladado al hospital de Complejidad VI, donde fue asistido por personal médico. Se supo que el proyectil ingresó a la altura de la ingle y salió por el glúteo y que el joven está fuera de peligro.

Por otro lado, trascendió que, esa misma noche, otro joven habría sufrido un disparo de arma de fuego cuando estaba afuera de su vivienda, en calle Tucumán del barrio Pampa, aunque no hay mayor información.

En ambos casos, los jóvenes están fuera de peligro internados en el hospital de Cutral Co. Por los hechos, si bien aún no hay denuncias formales ante comisaría, la Policía inició una investigación a fin de determinar quienes son los agresores y las circunstancias de los ataques. A su vez se anotició de los sucedido a la fiscalía de Cutral Co.