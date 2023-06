"Lo del CPEM 40 es más una travesura que una interna"

De este modo, cuando los alumnos llegaron el lunes a clases, se encontraron con el problema y la suspensión de la actividad aúlica. “Cuando la empresa llegó se encontró con que no había electricidad y rastreando encontraron esto (habían bajado las térmicas). Esto generó un gran malestar entre las personas que esperaban poder comenzar las clases”, señaló.

Pese a que en un primer momento se creyó que esto había sido producto de un sabotaje, derivado de un conflicto interno del gremio de los trabajadores de la educación, Saborido lo desmintió. “Por los indicios podemos decir que esto se trató más de una travesura que de una interna. No es nada grave, fuimos las levantamos y confirmamos que todo funcione”, observó.

Por último, indicó que el funcionamiento de las calderas son las que más intervenciones genera en estos momentos en distintos estableciemientos.

Avanzan las obras en el CEF 4

Respecto a los problemas de mantenimiento que presentaba el Centro de Educación Física (CEF) N°4, Saborido explicó que, en este caso, se presentan “otros ribetes”. “Acá entran mucho más actores de mantenimiento, hay cuestiones con obras públicas, infraestructura, cosas que son de mantenimiento que tienen que ver con cosas más grandes”, indicó.

cef 4 barrio belgrano Las obras serán realizadas por distintos organismos.

Entre los problemas más acuciantes están los filtros de la pileta que no se cambian hace dos y cuatro años. Días atrás, el profesor Manuel Sánchez comentó: "El flujo de gas para calefaccionar el natatorio es deficiente. Si se calefacciona el agua de la pileta, no se puede calefaccionar el ambiente. Las dos cosas a la vez no funcionan. Entonces, ahora que empieza el frío, se siente. Está helado".

Por lo expuesto, se consideró que el agua del natatorio no está en condiciones de salubridad regularmente. Se suma el problema de la caldera y la falta de iluminación en algunos sectores como el playón y la cancha de fútbol. Incluso el césped sintético no se cambia hace muchos años.

Todos estos inconvenientes fueron visibilizados en la calle, y con un amplio respaldo de las familias que asisten el centro. "Acá pasamos por todas las edades. Niños, adolescente y adultos. Tenemos alumnos de más de 80 años que hacen actividad física en el agua. Realmente que estemos parados esta semana afecta a toda la comunidad", manifestó Paula Fanego, la vicedirectora.