Lo detuvieron con una momia en su mochila y justificó: "Es mi novia espiritual"

El hallazgo ocurrió el sábado durante un patrullaje en un parque de la ciudad de Puno, lugar en el que Bermejo estaba bebiendo con un grupo de amigos. El joven, de 26 años, contó que la llama “Juanita” por cariño y que su padre la había llevado hace casi 30 años a su casa. “Se la quitó a un policía por dinero” que le había prestado, y luego él “se encariñó”. “Si me porto mal me castiga, me jala las patas” (pies), afirmó, y la describió como “una energía”.