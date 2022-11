Lo dio todo: la sorpresa de Tini al cantar con un fan en Córdoba

“Yo no puedo creer lo que estás bailando, ¿te animás a subir al escenario?”, le preguntó, a lo que el joven accedió inmediatamente y arriba disfrutó como nunca. El muchacho en cuestión es Gonzalo quien estaba en primera fila y con los colores que caracterizan a la cantante, el rosa. Ya en el escenario, le dio la bandera de la comunidad LGBT+ , escaló a la tarima y se fundió en un abrazo con la compositora.

“Qué importante es ser lo que uno tiene ganas de ser sin importar que diga el resto. Que los envidiosos se vayan pa’ el carajo”, gritó la novia de Rodrigo de Paul y después de eso todo fue disfrute para Tini, Gonzalo y el público que tomó los celulares y no se perdió ni un segundo del show del dúo.

Fan de Tini sorprende con la coreo de la Triple T

El cuadro se llevó todos los aplausos de los 15 mil espectadores que disfrutaron de los éxitos de la cantante y Gonzalo un recuerdo para toda la vida. Sobre lo ocurrido, Tini reconoció que nada fue armado y todo se dio en el momento. “Yo les prometo por mi vida que esto no estaba planeado, se los juro. Estoy totalmente… ¿ustedes vieron eso? ¡Qué locura! Fue muy increíble. Literal, quede en shock”, reconoció la cantautora después del show brindado por el joven cordobés.

El nombre del joven rápidamente se viralizó y Tini se encargó de compartir ese fragmento en su cuenta de Instagram. “AYER EN CÓRDOBA LO QUE VIVIMOS FUE REALMENTE INCREIBLEEEEEEE GRACIAS POR TANTO AMOR, nos vemos esta noche de nuevo. Venía mirando a Gonza durante el show y no paraba de bailar y saberse absolutamente todo, hasta que terminó subiendo al escenario y lo que pasó fue MÁGICO. Gracias por hacernos vivir este momento. Para siempre en mi corazón”, escribió la artista que copó su posteo de miles de mensajes felicitándola por el gesto y ovación total de cientos de famosos como Karina La Princesita, María Becerra, Paula Chaves para el joven.

El gesto de Tini con un fan en Cordoba.jpg

“Yo solamente tenía planeado tirarle algo y ella cuando me vio, me hizo subir. No lo puedo creer”, señaló con gran emoción. “Sigo a Tini desde Violetta y este es mi cuarto show del año”, sentenció Gonzalo en diálogo con canal El Doce de Córdoba.