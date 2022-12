Lo dio todo: Messi dejó hasta un diente en el triunfo ante Países Bajos

A Messi le dieron de lo lindo en Lusail, pero el ex Barcelona no se achicó y demostró ser el gran líder del seleccionado nacional, no solo en dentro de la cancha, sino también fuera. Una vez finalizado el encuentro se vio a un Leo en modo maradoneano, muy enojado con el árbitro español Mateu Lahoz y con el técnico de Países Bajos, Louis Van Gaal, quien en la previa del partido había hecho algunos comentarios en contra suya.

messi figura.jpg Lionel Messi fue elegido como la gran figura del duelo ante Países Bajos.