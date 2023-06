¡Lo fulminó! Evelyn Von Brocke contó qué piensa como persona de Adrián Pallares

Evelyn Von Brock Pallares 1.jpg

“Lo dejo a Adrián y me voy con Rodrigo porque con él tuve complicidad y nos entendimos”, respondió ella segura, recordando que cuando estuvo en Intrusos ambos eran los conductores del programa.

“No me hizo laburar al pedo cuando le llevaba información o utilizaba una primicia y decía que yo la había conseguido. Y con Adrián, todo lo contrario: me hacía laburar al pe..., la información la usaba él y no lo considero un conductor. Me parece que le falta mucho”, aseguró ella.

Vale recordar que Evelyn Von Brocke no llegó a terminar la etapa de Intrusos con ambos conductores, ya que renunció un tiempo antes de que se diera su salida a eltrece.

Evelyn Von Brock Pallares 2.jpg

“Me parece que, si un canal le dio la oportunidad nueve meses para estar a cargo de Intrusos, irse a otro programa… No sé, me parece que hay que ser leal”, aseguró.

“Yo lo veo a Rodrigo Lussich solo. Me gusta él solo porque es gracioso y divertido, y me parece que Adrián lo corta todo tiempo. (…) Y Rodrigo tiene que estar suelto, flojo, y va a ser el gran conductor dentro de unos años”, opinó Evelyn demostrando su gran antipatía por Pallares.

Con intención de poner paños fríos a la situación Tomas Dente defendió al conductor. “Para mí se amalgaman los dos, hacen una gran dupla y Adrián la remó de abajo para llegar adonde está y es un referente”, cerró.