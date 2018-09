"Lo negra lo tiene adentro"

Confrontados, ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte, puso al aire el audio que se viralizó en las redes. En el mismo la mujer de Pablo Charo Prada destruye a una de los miembros del jurado por WhatsApp: “Hola mi vida, te acabo de escuchar. Mirá: yo cuando estaba pasando todo eso yo sabía que Laura lo hizo realmente, sin saber que realmente lo hizo, yo por dentro lo sabía. Estoy segura, pero bueno, está al lado del cucharón, de lo otro, y ahora se cree que es Pampita, pero lo negra lo tiene de adentro (risas); esas cosas no cambian... no cambian”, se la escucha decir a Lourdes.

Fuerte: “Siempre fue demostrando que es una mina mala, mega egoísta,... ojalá que Ángel lo diga”.

Discriminadora

Luego, la presidenta del “Bar” sigue descargándose contra la rubia: “Podés tener una buena pintada por fuera pero por dentro seguís siendo la misma villa de siempre. Ella quedó muy mal, diciendo `por suerte hoy tengo buenos trabajos´... como diciendo... ¿Mirá si la persona que hizo esas fotos hubiese sido otra mujer? ¿Qué; estaba haciendo un mal trabajo? ¿Denigrante? Me extraña de ella que es muy astuta, muy inteligente, para quedar siempre como la víctima, la pobrecita, que esté diciendo este tipo de cosas, porque ayer se le notaron todos los hilos de soberbia, de que se cree mil”.

Feudale echó más leña al fuego y mató a Lourdes

Marcela Feudale se sumó al escándalo y no tuvo filtro al hablar de Lourdes Sánchez. La locutora, una de las incondicionales de Marcelo Tinelli, le dedicó unas lapidarias palabras a la pareja del Chato en su programa radial “Show Attack” por Radio Uno: “Está celosa de Laurita Fernández porque baila mejor y me pasa factura a mí”. Además dudó... ¿Cómo es el apellido? ¿Sánchez o Fernández?”. Luego la locutora agregó: “Simplemente dije que no la veía en la conducción. Es una total subjetividad y como tal debe ser tomada pero al rato de decir eso en el programa de Roccasalvo veo que ella me había preguntado en Twitter por qué la descalificaba siempre y le contesté ‘no te descalificó, es meramente una opinión”, explicó Feudale.