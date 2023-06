Lo que todos quieren saber: ¿se juega Don Pedro este fin de semana?

Se explicó que la decisión está vinculada al estado de los predios que no sólo no son los óptimos para la práctica deportiva sino que también podrían sufrir consecuencias futuras por el uso.

En el caso de Don Pedro, todas las divisiones de las categorías +27, +30, +34, +40, +45, +50 y +55 están en etapa de definiciones de sus campeones y de los descensos ya que restan muy pocas fechas para la finalización del certamen.

Este torneo reúne a alrededor de 10 mil jugadores y en muchos equipos hay futbolistas que hacen más de 100 kilómetros para poder participar.

Suspendido en 300 For Ever

Por su parte, otro de los campeonatos que se disputan en la región es el conocido como Sthimpra (300 For Ever). En este caso, desde la organización ya confirmaron que no se jugarán los partidos planificados para esta jornada.