Locura mundial: un estudio neuquino tatuó la cara de Messi en el glúteo de un fanático

La frase "¿Qué mirá, bobo?" ya está calcada en la piel del cliente. Con la canción de La Mosca de fondo, la mano de Enzo cubierta por un guante de látex imita un chirlo cariñoso para estampar el diseño complementario: el rostro de Messi con la barba prolija y el peinado que está usando en esta copa del mundo. "Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial", dice la letra mientras el tatuador pasa el diseño a tinta permanente, en un reel de las redes sociales del estudio que ya tiene casi 33 mil reproducciones y es de los más populares de ese perfil.

posteo tatoo

"Épico", "Estás de la cabeza", "Qué genio", dicen algunos de los comentarios. También están los que critican el acto de intrepidez y aquellos que prometen imitar al cliente de Eminenza en caso de que la Scaloneta se lleve la copa este domingo. Y muchos otros usuarios decidieron etiquetar la cuenta oficial de Lionel Messi para lograr que el astro del fútbol vea al neuquino que lleva su rostro en la cola.

Aunque no trascendió el nombre del cliente más osado del estudio, los casos de tatuajes referidos al mundial no paran de aparecer. Otro joven se tatuó en la pierna una suma de jeroglíficos: el rostro de un marciano que, sumado a una pelota de fútbol da a Lio Messi como resultado. Y también el caso de Fausto, que se tatuó el festejo de un gol del 10 que se convirtió en un ícono.

TATUAJE.mp4

Fausto explicó que la idea de hacerse un homenaje a sus ídolos deportivos ya estaba en su cabeza desde antes del Mundial de Qatar. Fanático de Boca y también de Messi, se decidió por completo cuando vio una imagen que recorrió el mundo: la del capitán de la selección con las manos amplificando sus orejas e imitando el festejo del "Topo Gigio" que solía hacer Juan Román Riquelme, otro de sus referentes. Ahora, ese retrato quedó estampado en su brazo para siempre.

Aunque muchos consideraron que era arriesgado hacerse un tatuaje antes de que se defina al campeón del mundo, Fausto consideró que "pase lo que pase, me lo iba a tatuar igual, el resultado del domingo no cambia nada". Agregó que "Messi es una bestia y hacía tiempo ya me lo quería tatuar con el festejo que había hecho mostrando la camiseta a la hinchada".

Detalló que ya tiene más tinta en su cuerpo, aunque ninguno de sus tatuajes anteriores está relacionado al fútbol ni a Argentina. "Quise uno vinculado a la selección por el momento y por el grupo que se armó desde la Copa América", dijo y agregó que la polémica que se armó a partir de los cruces que hubo entre los equipos de Argentina y Países Bajos lo motivó a mostrar todavía más su apoyo por Lio.

tatto messi neuquen.jpg

Detrás de cada diseño que estampan en Eminenza se esconde una historia y una ilusión. Y a medida que pasan los días y la fiebre mundialista sube en todos los termómetros, crece la demanda del local y también se multiplican las ilusiones, que no son sólo las de los fanáticos de los tatuajes, ni siquiera las de los fanáticos del fútbol. Son las de toda una nación.