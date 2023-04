También señaló que tenía una segunda lesión en la región suboccipital izquierda compatible con un elemento cortante y que presentaba un mecanismo de acción por golpe o choque por presión.

Luego, el fiscal mencionó la evidencia con que cuenta hasta la fecha y también las diligencias que restan aún realizar. Así detalló la planilla de intervención policial, el croquis del lugar, la planilla del procedimiento de personal de Criminalística, las entrevistas a testigos y vecinos, el informe del COP que da cuenta sobre un pedido de ayuda por un robo en curso, la denuncia de la madre de la víctima. Luego, como medidas restantes indicó la pericia de la dinámica del hecho, donde se analiza dónde estaba el cuerpo, su peso, dónde fueron encontrados los elementos contundentes y demás circunstancias.

Por todo ello, el fiscal Azar acusó a ambos hombres como coautores del delito de homicidio simple y pidió cuatro meses como plazo para culminar la etapa de investigación.

Sin embargo, adelantó que "en base al principio de objetividad, existe la posibilidad de que esto continúe con la calificación que hemos propiciado en este acto ó que sea una legitima defensa ó un exceso de la legitima defensa".

Justamente la prueba de la dinámica del hecho será clave para arrojar luz sobre lo mismo y determinar cómo sucedieron el homicidio. Es que, existe la declaración de un testigo que pone en duda el hallazgo del cuerpo en ese lugar. El fiscal expresó que este hombre declaró haber visto el cuerpo del lado de afuera del predio y no dónde fue hallado, en el interior del terreno junto a un bloque de hormigón con manchas de sangre.

A su turno, el querellante Alfredo Cury, en representación de la pareja y de la madre de la víctima, adhirió a todo lo solicitado por el fiscal. Entre ellos las medidas de coerción pedidas para los dos acusados, que son prohibiciones de contacto y de acercamiento por cualquier medio hacia ambas mujeres.

Comisaría 18 Gran Neuquén

Luego llegó el turno de la defensa oficial de ambos imputados a cargo de los letrados José Maitini y Gómez Cognos, quienes se opusieron a la formulación de cargos y detallaron la teoría del caso sobre lo sucedido aquella madrugada. Pese a lamentar la muerte de una persona, para los defensores en este caso “no hubo delito penal”.

"Aunque admitimos que es una etapa provisoria, nos vamos a oponer a la formulación, porque esta defensa sí tiene claro cómo es que sucedieron los hechos", sostuvo Maitini y comenzó su relato. Es así que indicó que esa madrugada, la esposa de uno de los acusados se despertó por los ruidos en la puerta de su casa y al ir a la cocina a buscar agua fue sorprendida por dos persona que ingresaron a la fuerza a su vivienda.

Uno se quedó en el umbral de la puerta y le exigía el dinero; mientras que su cómplice con pasamontañas y un cuchillo ingresó y también la amenazaba. En ese momento, en el hogar estaba la mujer, quien sospechaba que estaba embarazada, con su esposo y sus dos pequeños hijos de 1 y 2 años.

"Dame plata. Dame plata. Queremos cosas de valor", le exigían. En ese momento, su esposo apareció en escena y ella corrió a resguardarse junto a sus hijos. El hombre comenzó un forcejeo con quien había entrado dentro de su casa y a su vez, su vecino se presentó y comenzó a pelear con el otro sujeto.

El dueño de casa recibió dos golpes con el borde del cuchillo en su cabeza y en un momento tomó un caño estructural que tenía en su casa, el cual usaba a modo de traba en la puerta para impedir que ingresaran a robarle, y le dio dos golpes en la cabeza a Gordillo, mientras el otro que estaba en el umbral escapó rápidamente del lugar.

"Él reconoce que lo golpeó y a la fecha lo lamenta. Vino varias veces a la defensa preocupado", sostuvo Maitini y agregó que producto de esos golpes, Gordillo se tambaleó, tropezó y cayó en el patio frontal, golpeando su nuca contra un cordón. El bloque de hormigón mencionado.

Es por esta razón, que desde la defensa plantean que se trató de una legítima defensa y que no se deberían tener por formulados los cargos, sino dictar un sobreseimiento. Además, pidieron las mismas medidas de coerción, pero a la inversa. Es decir, que se le prohíba a las familiares de Gordillo acercarse o tener contacto con ellos y su familia, ya que "han manifestado su temor porque hasta el día de hoy reciben amenazas por parte de terceros, cercanos a la familia de Gordillo".

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías a cargo de la audiencia Estefanía Sauli dio su veredicto. Por un lado, tuvo por formulados los cargos al tratarse de una etapa provisoria al entender que hay evidencias controvertidas. "Si la situación estuviese tan clara, la fiscalía por el principio de objetividad ya debería no haber avanzado en una formulación, pero entiende que tiene evidencia para formalizar la acusación", expresó la magistrada.

Luego, les habló a los acusados al decirles que "no quiere decir que sean culpables, sino que se los investiga formalmente y que a partir de ahora la fiscalía deberá decidir cómo avanza la investigación, si sostiene la misma calificación o la de una legitima defensa, y para ello necesitan pruebas".

Además, indicó que el dato sobre si el cuerpo estaba dentro o fuera del terreno de uno de los acusados y si el golpe fatal fue en el hormigón o no hacen a las circunstancias del hecho. "Yo necesito la producción de la prueba para escuchar de forma directa al testigo para ver si fue así ó como dice la defensa. Es por eso que no tengo los elementos para no tener por formulados los cargos", sostuvo y avaló la acusación propuesta por la fiscalía y querella.

Por otro lado, respecto a las cautelares solicitadas hizo lugar a ambas para que haya paz social, todos puedan declarar libremente y la investigación se pueda llevar adelante.