Los autos eléctricos crecen en el parque automotor del Alto Valle

recarga-tito-5jpg.jpg

“Es un auto urbano, es decir que se usa para su uso dentro de la ciudad y la realidad es que está teniendo una muy buena aceptación entre nuestro clientes”, explicó Juan Iovagnini a LM Cipolletti.

Entre las grandes ventajas que tiene su uso, además de no contaminar el medio ambiente, desde Iovagnini contaron que los autos eléctricos son elegidos porque “no gastan combustible (por lo que no hay que hacerle cambio de aceite y filtro) ni pagan patente; no hacen nada de ruido, en tanto que son cómodos, fáciles de usar y de estacionar en cualquier punto de la ciudad”.

recarga-tito-4.jpg

Siendo autos eléctricos, los mismos funcionan con baterías de litio, las cuales se recargar directamente desde un toma corrientes común. Pese a que la recarga total demora 8 horas, el auto puede funcionar con cargas parciales de menos tiempo.

Por otro lado, también hicieron mención a que se trata de autos que están ligados al precio del dólar, por lo que si se quiere comparar el precio de esto con un auto convencional, puede ser un tanto costoso, pero los beneficios son muchos.

recarga-tito-2.jpg

Dependiendo el modelo de TITO que se quiera, su costo arranca en 17250 dólares (dos puertas y para dos personas y dos niños), hasta los 28500 (5 puertas y para cuatro personas). En tanto, su versión utilitaria, TITA va desde los 18750 (hasta 100 kilómetros de autonomía) hasta los 24500 dólares (hasta 300 kilómetros).

Respecto a otras características, el auto -dependiendo el modelo-, puede alcanzar una velocidad de 65 km/h o 95 km/h. Por el lado de TITA, puede circular a un máximo de 45 km/h, pero con una capacidad de carga de 500 kg en su caja.

“Tenemos un cliente que administra consorcios y ya le hizo 5 mil kilómetros al TITO que se compró. Respecto de la camioneta, sólo vendimos una y nosotros particularmente las recomendamos para repartos urbanos y personal de mantenimiento”, cerró Juan Iovagnini.

tita.jpg

Especificaciones de TITO y TITA

Según la ficha técnica de TITO, está equipado con cuatro asientos y los traseros son rebatibles para lograr más espacio en el baúl. Tiene una pantalla LED HD táctil, radio, bluetooth, cámara de retroceso, cierre centralizado, levanta vidrios eléctricos, faros led, sensor de estacionamiento, mando a distancia.

En tanto, la camioneta TITA tiene similares características, a lo que se le debe agregar la caja volcadora, la cual se abre desde los tres laterales.

Au TITO.mp4

Punto de recarga en Cipolletti

En abril del 2021, en Cipolletti quedó inaugurado el primer punto de recarga para autos eléctricos de toda la provincia. Ubicado sobre calle Fernández Oro, el mismo es de acceso libre y gratuito.

“Esta es una muestra simbólica de todo el proceso que hacemos en función de la lucha contra el cambio climático. Los efectos de este fenómeno son cada vez más palpables, con situaciones climáticas extremas. Es evidente que el mundo tiene que avanzar hacia la disminución de los gases de efecto invernadero”, explicó la gobernadora Arabela Carreras en el momento en que se inauguró.