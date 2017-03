Los Awada tienen su grieta

Naiara Awada (23), la sobrina de la primera dama, Juliana Awada, y del presidente Mauricio Macri, manifestó en Intrusos cómo es su relación con la familia presidencial y afirmó que entre ellos hay “una grieta”. “En mi familia hay una grieta y es probable que por lo que digo por las redes o ahora por tele ya no me inviten a eventos o cosas así”, expresó la joven actriz en diálogo con Jorge Rial. Es que la hija del actor Alejandro Awada dice ser fanática de Cristina Fernández de Kirchner y, como si fuera poco, utiliza su cuenta de Twitter y todos los medios de comunicación que se le presentan para criticar fuertemente la situación por la que atraviesa el país.

Precisamente, la joven que está promocionando su nueva película Hipersomnia reveló que perdió contacto (y por completo) con su tía luego de haber saludado a la ex mandataria por la red social del pajarito en el día de su cumpleaños (19 de febrero), con el mensaje “Feliz cumpleaños a la que con muchos errores me dio tantas alegrías! Gracias por tanto @CFKArgentina”. “No estamos hablando con Juliana desde que mandé un mensaje por Twitter. Pasó mi cumpleaños y no recibí mensaje de ella por primera vez en muchísimo tiempo y me duele profundamente”, contó.

Pese a las cientos de críticas que recibe día a día por considerarla la oveja negra de la familia, la actriz señaló que les desea lo mejor a sus tíos. “Se dijo que le pongo palos en las ruedas al Gobierno y quiero que le vaya mal. Si digo una cosa soy K, si digo otra cosa soy macrista. Yo expongo lo que veo como una ciudadana normal que va a hacer las compras, camina y ve la pobreza que hay”, explicó, y luego detalló que jamás hablaría mál de su tía a pesar de sus diferencias: “Es muy fuerte lo que está viviendo, tiene mi apoyo incondicional siempre y la respeto”. ¿Servirá esta entrevista para calmar los ánimos en la familia presidencial?.

