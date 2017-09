Los dejó plantados

Todo por un sueño: La ONG concede deseos a los niños que tienen condiciones médicas que amenazan su vida.

Parisier visitó el ciclo Las rubias + uno, programa de Marcela Tinayre que se emite por la pantalla de KZO. En esa entrevista, la presidenta de la ONG aprovechó para escrachar a la cantante tropical.

“Hay una celebrity, que no me voy a privar de decirlo porque también lo hizo en el programa de tu querida mamá, que siempre está presente en nuestros eventos, y es una divina cómo nos acompaña y cómo quiere a Make a Wish, que fue la Princesita. Nos dejó plantados”, aseguró sin vueltas Mónica.

Luego dio detalles de cómo se fueron dando algunos acontecimientos: “Tenía que venir a la fundación. Cuando logramos dar con ella, dijo que no sé con quién estaba en pareja y que se había llevado el auto y no tenía cómo venir al centro”. Después remarcó: “El niño estaba esperando, tuvimos que explicarle. Siempre les tomamos tres sueños, pero en el caso de que el primero sea un viaje y el médico no lo permita, lo cambiamos sólo en ese caso. Pero por suerte el segundo sueño era una notebook, entonces la pudimos rápidamente remar sin decirle el cuento de la Princesita”.

