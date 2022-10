Los desgarradores testimonios a 10 años del derrumbe de la Cooperativa Obrera

Claudio Yañez es el papá de Fedra y tío de Juan y Tiago. "Días previos al derrumbe estábamos organizando el viaje de Fedra, se iba con el Colegio Don Bosco a misionar y debía comprar un plato y un vaso rojo. No lo conseguíamos en ningún bazar de Neuquén y justo ese jueves el último lugar que nos quedaba para recorrer era la Cooperativa. Queríamos ir desde las 3, 4 de la tarde, pero por una cosa u otra no fuimos. Y fuimos a las 8 menos cuarto", le contó Yañez a LMPlay , sobre esa decisión que cambió su vida para siempre.

10 años del derrumbe de la Cooperativa Obrera.mp4

Aquella tarde Claudio fue con su hija y sus dos sobrinos en búsqueda del vaso y plato rojo. Llegaron al supermercado jugando, felices y como los más pequeños eran traviesos los subieron a cada uno a un carrito de compras. Él se quedó con Juan y se iba para el sector de verdulería y Fedra iba con Tiago hacia el bazar. "Dejá, mejor me los llevo a los dos conmigo", le dijo Fedra a su papá y esa fue la última vez que los vio con vida.

El derrumbe del techo del supermercado también sorprendió a Claudio quien quedó atrapado entre los escombros. Tuvo un traumatismo en su cabeza por el que le tuvieron que dar 18 puntos.

Laura Marziale recordó que su hermano, Evan Aguilar Quinteros, y su cuñada, Lorena Ockier, le dijeron aquel 25 de octubre del 2012 que se iban a comprar y le encargaron su hija a su cuidado, una pequeña que este año cumplirá 15 años y que aún está a cargo de su tía.

"Me acuerdo que estaba con mi sobrinita y me avisan que se cayó el techo de la coope. Pero no pensé que era una loza, sino que era esas típicas mamparas, hasta que me dijeron que vaya a ayudar y tomé dimensión de la situación", relató la mujer a LM Play.

El derrumbe de la Cooperativa se debió a la baja resistencia del hormigón.

Para la médica emergentóloga Luciana Ortiz Luna aquella tragedia es imposible de olvidar. "Fue la peor escena que jamás pensé encontrar", aseguró. El lugar estaba oscuro, caía agua por todos lados, recordó Ortiz Luna, una de las personas que se quedó adentro para poder auxiliar con medicación y oxígeno a las víctimas que estaban atrapadas hasta que pudieran ser rescatadas.

Hugo Millapán, quien era el jefe de Bomberos de Neuquén relató que para trabajar aquella noche fue la policía convocada en su totalidad, y los distintos grupos especiales los que están preparados en rescates en alturas, tuvieron que actuar.

"Esas personas se encargaron de sostener los muros y proporcionar una seguridad parcial a las personas que estaban por debajo de los escombros y debajo de las estructuras que estaban por colapsar", describió Millapán quien recordó que a pesar de la situación de peligro su única prioridad era sacar con vida a las personas que estaban atrapadas.

El 25 de octubre se cumplirán 3 años del derrumbe de la Cooperativa Obrera.

Aquel techo se derrumbó al no soportar el peso de 10 departamentos que se estaban construyendo arriba. Las investigaciones y los peritajes que se encargaron a ingenieros de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) establecieron que el derrumbe se produjo por la mala calidad del hormigón que había sido utilizado para construir las columnas que soportaban la losa. La obra de los departamentos nunca había sido declarada por el propietario, Néstor Guerrero, y avanzaba rápidamente de manera clandestina.

Derrumbe de la cooperativa.

Tanto el propietario como el arquitecto Alberto Diez y el capataz José Silva fueron imputados por el delito de estrago culposo seguido de muerte, porque la Justicia entendió que hubo negligencia, pero no intencionalidad para que ocurriera el desastre. Los acusados aceptaron su responsabilidad en el derrumbe y acordaron declararse culpables a cambio de penas leves. Guerrero fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso, Silva recibió un año de prisión en suspenso y Diez, tres años efectivos.

En el 2015, el propietario del lugar -ubicado en la esquina de Godoy y Ortega y Gasset- demolió la parte del edificio donde ocurrió el derrumbe. Sólo la esquina de la entrada al supermercado quedó en pie, debido a que no sufrió ningún daño estructural.

Familiares de víctimas del derrumbe de la Cooperativa Obrera acampan en Tribunales.

El papá de Fedra, y su familia se pusieron como meta el cumplir el sueño de su hija de tener un hogar de niños y tras esa cruzada de amor lograron encontrar las fuerzas para seguir adelante.

"Fundación Fedra es un hogar de niños, hicimos un convenio con la gobernación, pertenecemos a la red de hogares de la provincia y albergamos en forma transitoria a niños en situación judicializada", contó Claudio, quien confesó que "el duelo de la pérdida de un hijo es enorme y para todos los días".