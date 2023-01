Los discípulos de Parravicini, el profeta argentino, en Neuquén

Benjamín Solari Parravicini, nació en Buenos Aires el 8 de agosto de 1968 y durante casi toda su vida desarrolló a la par de su actividad actoral, su vocación profética hasta su muerte el 13 de diciembre de 1974. Además de haber previsto en el tiempo la Guerra de las Malvinas y el ascenso al Papado del cardenal argentino Jorge Bergoglio, existe entre todos sus mensajes de anticipación uno que tiene a la provincia del Neuquén como lugar de privilegio y tierra prometida en los apocalípticos tiempos del fin: “Neuquén – Faro de Luz”.

WhatsApp Image 2022-12-29 at 18.23.23.jpeg

En nuestra ciudad, precisamente existe un grupo de personas que trabajan en post del estudio, promoción y difusión de la obra de Parravicini. Ramón Hernández, uno de sus integrantes, contó a LMNeuquén algunos detalles de la historia del profeta argentino.

- ¿Quién es Benjamín Solari Parravicini?

Benjamín Solari Parravicini fue un artista plástico, pintor, escultor y escritor muy reconocido a nivel nacional en su época. Lo más maravilloso de su trabajo fueron unas gráficas con texto que el mismo llamaba Psicografías Premonitorias, las cuales confeccionan visiones de futuro, enseñanzas, consejos y profecía. Estas se elaboraban bajo la guía telepática, de lo que él llamaba “su Ángel”, que podemos deducir se trata del mismo Ser que en los textos bíblicos es conocido como el Arcángel Gabriel, proveniente de una civilización más avanzada que la nuestra.

- ¿Qué dijo sobre Neuquén en sus profecías?

“En la Tierra Argentina un nuevo faro… ¡Neuquén! Mar – Minas - Copa – Hue – Mundo. En el final de la prueba. El sur de la Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén brújula de brújulas. La costa rionegrina hablará de la gran pesca y del cultivo de algas en sus aguas y del cultivo de frutales en sus alturas. ¡Santa Cruz será!”, esas fueron sus palabras sobre la Patagonia.

Son dos las profecías que nombran específicamente a Neuquén. Una hace referencia a Neuquén como un faro, la otra como una brújula, por lo cual podemos mencionar que claramente, no se interpreta de manera literal o lineal, sino más bien en un sentido espiritual podríamos decir, ya que faro y brújula son objetos o instrumentos que utilizan los navegantes o los viajeros para poder orientarse, nos ayudan a demarcan un camino a seguir, nos ayudan a llegar a un lugar específico, en forma segura, sabiendo utilizar estos instrumentos de navegación sabremos también donde ubicarnos o hacia donde ir y siendo que se nos indica en estas dos “psicografías” un lugar, un territorio, con un Nombre de Origen Mapuche.

Esa palabra está compuesta como reseña el Dr, Gregorio Álvarez por dos partículas que tener fuerza y movimiento: “neuén” y “koén” = Fuerza Tener y Agua Tener; en mí interpretación Neuquén y los seres que vivimos aquí debemos de señalar, enseñar esa fuerza para que se produzca un movimiento, un cambio un saber hacia sonde ir, y esa fuerza y ese movimiento tiene también principio en la luz porque es hacia allí hacia donde debemos dirigirnos y en las enseñanzas de Jesús en las escrituras de Juan, se enseñó respecto del Principio desde donde se inició la vida.

El verbo, que es el principio con Dios y que es la luz y que esa luz es la luz de los hombres, entonces comprender y enseñar que esa luz que en símbolo enseña un faro para saber hacia dónde ir o donde es que hay tierra firme. Es lo debemos enseñar o indicar los seres que vivimos aquí. Veamos el momento que estamos viviendo como humanidad, cuanto dolor y cuanto sufrimiento, cuanta agonía y cuanta desazón sin saber a dónde ir. Ubiquémonos en el trabajo que hemos venido a realizar con propósito de poder guiar.

Ahí vemos la importancia de estas tierras, y más que nada de la gente que allí habita, no solo por nacimiento, sino por la vida misma. Una fuerza grande se tiene que manifestar, como dice la profecía, “en el final de la prueba”.

WhatsApp Image 2022-12-29 at 18.23.23 (6).jpeg

- ¿Cuál es la importancia de la obra de Parravicini hoy?

Investigando este tipo contactos y de mensajes proféticos desde hace mucho tiempo y en comunión con personas no tan solo de Argentina, sino de diferentes países de Latinoamérica; vimos en las Psicografías Premonitorias de Benjamín Solari Parraviccini una contundencia y claridad, no solo porque varias de sus profecías se han cumplido, sino también por la gran esperanza que plasma hacia el futuro. Parraviccini genera nexos a través de símbolos, con otras profecías, como es la de Apocalipsis, los conocimientos ancestrales de pueblos originarios o antiguas civilizaciones, y por supuesto con el mensaje y las enseñanzas que entregó Jesús para el Hombre de la Tierra. Partiendo desde allí, Argentina comienza a tener un papel protagónico dentro del gran mensaje que nos deja Benjamín Solari Parravicini (BSP).

Algunos mensajes

El argentino ser es y será en amor porque supo cantar y ver a ¡Dios!. (año1938).

Argentina, puerto de puerta celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas, hablará y dirá: 'Tierras tengo para el que sufre en quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que deba nacer en este lugar de promisión. ¡Argentina Samaritana… del mundo!". (año1942)

O.M. Hermano: El que no vive en amor, vive... ¡Muerto!. (BSP 1972)

El Buen Samaritano que ayuda al hombre que había sido asaltado, como explicación de quien es nuestro prójimo y de cómo aplicar la Ley del Amor; o en “El Juicio a las Naciones” donde con mucha claridad e inteligencia describe, que todo que nosotros hagamos a los demás se lo estamos haciendo también a Él al Cristo que Vive en cada uno de Nosotros

El cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en quemazón. Será en Argentina ¡En unión!. (año1942)

Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre ¡enseñará!. (año1942)

- ¿Cómo se están cumpliendo las profecías o cuando ocurrirán?

Muchas se han cumplido ya, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, la llegada de la perra Laica al espacio o el suicidio de Hitler y Mussolini. Muchas otras se cumplirán, pero no tienen un tiempo cronológico para su cumplimiento, sino que van de la mano de símbolos y señales que ellas mismas entregan y dan la pauta para reconocerlas. Muchas veces tienen una secuencia lógica, en donde primero sucede un acontecimiento y luego el siguiente, lo que nos marca una pauta para anticiparnos.

El acontecimiento más significativo en este último tiempo, tiene que ver con la Señal grande y Admirable de apocalipsis 15, que la NASA dio a conocer como unas grandes tormentas solares suscitadas los primeros días de noviembre, que a nivel profecía marcan la pauta de la aparición de unos Hombres muy inteligentes que traen un mensaje contundente de Esperanza y Justicia.

- ¿Cómo se puede vivir el mensaje de Parravicini?

Siento que es un llamado, a que la creación continúe y que volvamos a unirnos con Dios, fuera de toda mito o dogma que remite esa palabra, es una fuerza Universal que la vemos en los astros con todo un orden, como leyes podríamos decir, que se manifiesta en toda la naturaleza en armonía, que vemos en los ríos, bosques, y que tenemos por dentro, volver a reconectarse con nuestro interno para “Hacer nuevas todas las cosas” como nos decía Jesús.

- ¿Cuántas personas practican sus enseñanzas en otros países?

Estos conocimientos se aplican muchas veces de forma intuitiva, pues viven dentro del ser humano, pero cuando se adquiere el conocimiento como tal, ya se lo puede aplicar de forma Consciente y avanzar de forma más rápida.

Con esto quiero decir que hay muchos seres que viven de acuerdo a estas enseñanzas y que, si desea poder establecer un número, son 144000 hombres a los que hace mención Apocalipsis, y que hoy también estamos buscando, para reencontrarnos y poder compartir con ellos las enseñanzas de Jesús, y dar cumplimiento también a que puedan ser esos sellados en las frentes en sus corazones. Ellos saben de dónde vienen, a que han venido y hacia dónde va, solo resta que podamos encontrarnos y que se pueda Interpretar el cantico. Un llamado que llega al corazón del que sabe escuchar. Yo sé que están esperando leer esta nota.

- ¿En el caso tuyo específicamente a qué te dedicas?

Mi dedicación en el tiempo en el que estamos viviendo hoy está centrada en poder alcanzar una sabiduría que Preexistente está en cada uno de nosotros los hombres y mujeres que conformamos esta humanidad, la del Planeta Tierra.

Esta dedicación y por definición suena talvez un poco abstracta; sin embargo, en los años de vida que tengo he transitado por muchas experiencias que me han confirmado y me han reafirmado, con certeza, que el ser humano es una maravillosa creación de una gran conciencia creadora que ha dispuesto en ella toda la sabiduría y toda la Inteligencia que ella misma contiene.

Hoy puedo decir he logrado comprender como es que ella se manifiesta cundo observo y cuando contemplo el ambiente que me rodea; la naturaleza y su maravillosa perfección.

Me he dedicado a aprender de los seres vivos, plantas, animales, ríos, montañas, mares, tierra, viento, sol. A comprender como se comportan las abejas, como ellas hacen para producir y elaborar su alimento y que ese mismo alimento es parte de nuestra alimentación, nos nutre a ambos y me ha hecho entender y comprender que en esta maravillosa creación esta todo dispuesto para que la vida en la tierra y en el universo tenga una continuidad, es decir que ella expandiéndose a nuevos y vastísimos lugares del Universo donde aún no hemos creado nada.

Nuestra actividad como familia está sustentada por la producción apícola y por algunas otras actividades de producción, siempre en contacto con los elementos. Además de algunas otras cositas como por ejemplo la construcción…

- ¿Qué nos podés contar sobre el Grupo del que participas?

Somo un grupo interdisciplinario de personas que han comulgado en un mismo propósito “la búsqueda de la verdad”. Y aquí con esta frase debo mencionar a alguien que hace miles de años enseño al respecto: conoced la verdad y la verdad los hará libres, libres de preceptos e imposiciones que dogmatizan e impiden el desarrollo interior de hombres y mujeres en esta humanidad, porque en otras humanidades del universo la identidad no es como nosotros la tenemos entendida.

Es una claridad del saber, similar a decir: no encajo en este sistema o estructura de sociedad. Ya de grande entendí que tenía que buscar respuestas dentro de mí, en mí espíritu, en mi ser y en ese proceso es que me encuentro hoy, buscando y aprendiendo más que nada de mí mismo. Éste sentir es el común denominador del grupo que conformamos.

Mi función en el grupo, como la de todos, es la de compartir este conocimiento a quién lo necesite, con humildad y disposición, con la certeza y la claridad de poder simplemente compartir lo que realmente hemos podido comprender, sin ánimos de aparentar o de sobresalir. Compartimos el mensaje y las enseñanzas que a través de profecías han sido entregadas a esta humanidad con propósito de poder preservar y dar continuidad a la vida.

Estas profecías han sido compartidas también por seres que viajan por el universo, como es el caso del Arcángel Gabriel, del cual hay muchísimos registros en distintos tiempos y en distintos lugares de los mensajes y enseñanzas que ha entregado a hombres y mujeres de esta humanidad.

Puede que, las más de 8000 personas que llegan a Neuquén, cada año a radicarse, desconozcan la profecía de la “Tierra de Promisión”, pero sin duda tanto para ellos para quienes nacieron aquí o bien lo eligieron como su lugar en el mundo, la perspectiva tome cada vez más sentido, llegando incluso a convertirse en una certeza que, por su optimismo solamente, no incomode en absoluto.