Los dos días de lluvia complicaron las ventas de los artesanos

Feria artesanos viernes Claudio Espinosa

"Igualmente pudimos trabajar y disfrutar de nuestra gran fiesta a pesar de los pesares por las lluvias. Muchos visitantes fueron precavidos y ya hicieron las compras de Navidad, por lo que nos generaron ventas importantes", comentó la artesana.

Con un día y medio menos para vender la organización de la feria invitó a los feriantes provenientes de otras provincias e incluso otros países a quedarse durante toda la semana y seguir ofreciendo sus artesanías en la feria.

Silvana Zajun, artesana de tejido al crochet y turbantes de Córdoba, comentó a LMNeuquén que les fue "lindo", a pesar del mal clima. "Si bien las ventas del viernes y el sábado no se recuperan, el domingo estuvo muy bueno. La gente nos espera, no nos pasa en ningún lado, yo por ejemplo que viajo por toda la Argentina, en ningún otro lugar me dicen como me dijeron acá que están juntando plata todo el año para este evento".

Feria de Artesanos 02.jpg Claudio Espinoza

Kiara, artesana de sahumerios de Bariloche, también indicó que bajaron las ventas por las dos jornadas de lluvia pero que el domingo pudieron vender "bastante".

"Las ventas fueron bien, el jueves un poco en el marco de los festejos que hicieron por el día de la tradición, el viernes nos agarró la lluvia, nos empapamos, el sábado ni salieron y ayer sí hubo ventas", contó, por su lado, Santiago Pérez, artesano realizador de fuentes de agua, oriundo de San Luis.

Feria de Artesanos 03.jpg Claudio Espinoza

Para Matías, proveniente de Salta y artesano de ollas de barro, las ventas repuntaron el domingo. "La lluvia lamentablemente no nos permitió poder vender el viernes y el sábado, pero por suerte el domingo vendimos bien", comentó el artesano, quien explicó que al ser productores pueden ofrecer sus productos con "buen precio".

"Se trabajó bien, a pesar del tiempo la gente respondió bien. Me sorprendió que a pesar de la lluvia la gente se adaptó muy bien y vino, cosa que no pasa en otras ferias. No podemos extender la visita hasta el fin de semana pero nos volvemos con alegría de haber trabajado bien", concluyó Nerina, artesana de vitrofusión, de Santa Fe.