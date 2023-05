Los escandalosos chats de Pampita y Mar Tarrés que terminaron en un problema judicial

Todo comenzó cuando la influencer le escribió desde su instagram a Pampita: "Caro podes firmar nada más por un hospital público veterinario ya". Lejos de ignorarla, la conductora le respondió con buena onda, aunque no le dio la respuesta que esperaba: "Hola Mar! No puedo. Beso!".

"Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir (a los animales)", agregó.

"¡¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía!! Porque si yo vería (sic) un niño en la calle sufriendo no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie! Mientras vos no querés poner una put@ firma, un perro rescatista te salvaría sin dudarlo en un terremoto y se metería en los escombros", agregó.

Indignada por la acusación, la propia Pampita le respondió con furia: "¡Sos una busca fama! ¡Sino no se entiende! Te colgás de mí para ver si algún portal te levanta la nota! Que seguro te sale bien!".

“Que pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. ¡Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa", agregó la conductora.

"Ah y cuando andabas con Pico (Mónaco) llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata no podías ayudar", la acusó Mar Tarres respondiéndole.

"No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras, me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa en mi empresa. A vos si no te están gorriando te estás peleando o casando con algún macho para mantener tu fama y seguir facturando!", agregó antes de cerrar: "Si te hubiera ofrecido 5 mil dólares quizás firmabas".