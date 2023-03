Los guardianes de las semillas del norte neuquino

El docente agregó que “en aquel momento empezamos a juntar semillas para la producción anual en Charra Ruca, pero con malos resultados porque la producción de semillas en este lugar era muy pobre, debido a que las plantas eran muy jóvenes y las semillas no tenían buena calidad”.

Los alumnos, el motor de la idea

A partir de ese traspié original en el emprendimiento, Soto relató que fueron los mismos alumnos de la escuela que “tiraron la propuesta” de arrancar hacia las alturas inmediatas a recolectar semillas.

CABALGATA A LA CORDILLERA (7).jpg

“A pedido de los mismos chicos es que surgió ir a la cordillera a buscar semillas, en especial por uno de los alumnos que sus padres tenían un campo en las cercanías del colegio”, señaló Soto. En ese tiempo fue el mismo maestro que llevó la idea a la dirección. “Aquel año se lo propuse a la directora y es ahí donde surge esto de las cabalgatas. La primera la hicimos en 2005 y desde ese entonces llevamos 9 cabalgatas para recolección de semillas y una de plantación”.

Cabalgatas a la cordillera

Las cabalgatas en búsqueda de semillas se hacen al pie de la Cordillera del Viento en el paraje La Planizada, hasta donde llegan para establecer el campamento con carpas para luego subir a lo que se conoce como Memanque donde cada participante de la travesía se dedica, a pie o a lomo de caballo, a la recolección de semillas de Radal, Huingan, Tara, Ñire, Colimamil y Maitén entre otras especies.

“A la cabalgata van los chicos de quinto grado en adelante, que son los que empiezan con la orientación forestal. Después cada uno de ellos egresa de séptimo grado con certificado de Cadete Forestal”, remarcó Soto.

En referencia a esta particularidad, el docente dio a conocer que los niños están capacitados para conocer todo el proceso del desarrollo de una planta. “Conocen desde la cosecha de las semillas hasta los cuidados, la limpieza y su almacenamiento. Después conocen los tipos de siembra, los cuidados de los almácigos y de las plantitas. Como así también los cuidados en el crecimiento, los sustratos que se utilizan para el repique hasta tener una planta lista para ser plantada en un lugar definitivo. Todo ese proceso se aprende con esta orientación forestal en la escuela”, comentó.

Una experiencia enriquecedora para todos

Amistad, compañerismo y aprendizaje en todos los sentidos puede ser un resumen de esta actividad escolar que marca un precedente a nivel educativo dentro de la provincia. “La experiencia de esta actividad es muy linda, muy enriquecedora, se han logrado cosas muy importantes como tener buena relación entre los propios alumnos y también con los maestros”, destacó Soto.

Mencionó también que la travesía por las semillas es una iniciativa que involucra a todos los actores de la institución escolar: “A las cabalgatas siempre van los maestros, algún auxiliar de servicio, padres, abuelos, hermanos y hasta ex alumnos. Es una experiencia muy linda, que todo el mundo la está esperando. Es tierno ver a los chicos del primer ciclo cuando partimos hacia la cordillera y ellos nos están mirando y preguntando cuando les tocara a ellos”.

CABALGATA A LA CORDILLERA (1).jpg

A su vez, Soto comentó que en las 4 horas de travesía por los faldeos de la cordillera va un guía baqueano a cargo del trayecto. “Son cabalgatas a cargo de un guía. Nadie hace lo que quiere, todos respetan sus recomendaciones. El guía lleva, orienta y protege a todo el grupo y no hay peligro de que pueda pasar algo. Además, siempre hay un mayor responsable”, apuntó. En cuanto a la camaradería relató que todos los participantes hacen un pernocte en plena campo de cordillera y en un refugio que hay en esas latitudes comparten una cena, en la que no falta el tradicional chivito al asador, entre tortas fritas y pan casero.

Soto también está convencido que esta iniciativa se puede replicar en otras escuelas de la provincia y de esta manera se ayudaría intensamente a cuidar la flora de cada lugar. “Es una actividad muy linda que bien se puede replicar en otros lugares donde hay muchas especies nativas y con buena calidad de semillas”, agregó.

Al respecto, defendió la iniciativa de la escuela de Charra Ruca: “lo que se logra con esto, además de juntar semillas, es conseguir semillas de buena calidad y que germinen bien entonces la producción está asegurada”.

Apuntó que las épocas de abundancia en semillas las aprovechan al máximo. “Cuando hay muchas semillas juntamos bastante cosa que cuando no se pueda cosechar tengamos un stock importante para hacer la producción. No es que se produzca gran cantidad, lo que se hace es un poco de plantas para que el chico sepa y tenga la práctica de la siembra, del cuidado, del repique, de la formación de los sustratos y todo lo que ella implica”, concluyó.

Testimonios de alumnos participantes de la novena cabalgata

“Me llamo Lorenzo Aravena y estoy en sexto grado. La actividad me gustó mucho, aprendimos a andar a caballo, me gustó comer asado y juntamos muchas semillas”.

“Soy Evangelina Villarruel, soy de quinto grado. Me gustó andar a caballo y me dio mucha alegría porque algunos compañeros aprendieron a andar en caballo. Estuvo muy rica la comida que nos dieron y estuvo muy linda la experiencia”.

CABALGATA A LA CORDILLERA (6).jpg

“Me llamo Gerónimo Marchetti. Voy a quinto grado. Me sentí muy bien en la cabalgata, me gustó juntar semillas, compartir la comida y andar a caballo. Fue mi primera vez andando solo”.

“Yo soy Claribel Castillo, voy a sexto grado. Me gustó mucho la experiencia, me ayudó a conectarme más con el caballo porque ya había hecho otra cabalgata pero esta vez fue mejor. Me gustó cuando comimos asado, estuvo muy rico, estuvimos todos juntos, compartimos con chicos que fueron después y fue muy lindo, hermoso”.