Los hijos de "El Chapo" Guzmán trafican fentalino a Estados Unidos

“Lo que se hereda no se hurta”, dice un conocido refrán para hacer referencia a que las características y costumbres de los padres son transferidas hacia sus hijos. Un caso que da cuenta de esto es el de “El Chapo” Guzmán, principal narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa, quien a pesar de estar cumpliendo su condena de prisión perpetua en Estados Unidos, les transfirió a sus hijos el gusto del negocio del tráfico ilegal de drogas, quienes trafican fentalino en Norteamérica.

Los opiáceos sintéticos, en su mayoría fentanilo, matan cada año a más estadounidenses que los que murieron en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán juntas, lo que alimenta entre algunos políticos el argumento de que los cárteles deberían ser considerados organizaciones terroristas y suscita llamamientos, antes impensables, a una intervención militar estadounidense al otro lado de la frontera.

"El problema del fentanilo, como me dijeron algunas personas del Departamento de Estado, tiene que reposicionarse. No es un problema de drogas; es un problema de envenenamiento", dijo Alejandro Hope, analista de seguridad en México, fallecido el viernes. "Muy poca gente sale deliberadamente a buscar fentanilo".

Narcotráfico de Fantalino.jpg

De la oxicodona a la heroína y luego al fentanilo

Las bases de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos se sentaron hace más de 20 años, con la prescripción excesiva y agresiva del opioide sintético oxicodona. Cuando las autoridades estadounidenses reprimieron su prescripción, los consumidores se pasaron a la heroína, que el cartel de Sinaloa suministraba alegremente.

Pero fabricar su propio fentanilo -mucho más potente y versátil que la heroína- en laboratorios pequeños y fáciles de ocultar supuso un cambio radical. El cártel pasó de su primer laboratorio improvisado de fentanilo a una red de laboratorios concentrados en el estado norteño de Sinaloa en menos de una década.

"No son superlaboratorios, porque dan a la gente la ilusión de que son como laboratorios farmacéuticos, ya sabes, muy sofisticados", dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. "No son más que baldes de metal y utilizan paletas de madera para mezclar los productos químicos".

El Chapo Guzmán.jpg

Cómo trafican el Fentanilo

Un solo "cocinero" del cártel puede prensar fentanilo en 100.000 pastillas falsificadas cada día para engañar a los estadounidenses haciéndoles creer que están tomando Xanax, Percocet u oxicodona. Las pastillas se pasan de contrabando por la frontera para abastecer a lo que Iván Archivaldo Guzmán Salazar llamó "calles de yonquis", según la acusación.

El fentanilo es tan barato de fabricar que el cártel obtiene enormes beneficios incluso vendiéndolo al por mayor a 50 centavos por pastilla, según la fiscalía.

Droga. Fantalino.jpg

¿Por qué es peligrosa?

La potencia de la droga la hace especialmente peligrosa. La dosis narcótica de fentanilo está tan cerca de la dosis letal que una píldora destinada a garantizar el efecto narcótico a un consumidor habituado puede matar fácilmente a una persona menos experimentada que tome algo que no sabía que era fentanilo.

Entre agosto de 2021 y agosto del año pasado, más de 107.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, la mayoría por opioides sintéticos. El año pasado, la DEA incautó más de 57 millones de pastillas bajo receta falsificadas con fentanilo, según la acusación de Nueva York.