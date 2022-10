Los inesperados reproches de Ruggeri a Langoni y a Closs

Luego de escuchar las declaraciones de Langoni tras del triunfo ante Gimnasia, el Cabezón generó un silencio al aire y sugirió: "Yo como periodista le hubiese hecho una pregunta en inglés a ver si me sabe responder. Y si no me sabe responder sería una falla enorme del club"

Pero ante la sorpresa de sus compañeros, algunos que incluso se lo tomaron en chiste, Ruggeri agregó: "Los chicos tienen que hablar inglés urgente. Hoy todos los clubes ingleses, los que ponen el billete groso, los tienen agendados a los pibes con video y todo. Entonces si a este pibe lo llaman de Inglaterra y él contesta, ya viaja"

Los dichos del campeón del mundo generaron una gran repercusión en las redes sociales e incluso provocaron que su nombre se haga Tendencia número 4 en Argentina.

Oscar Ruggeri lanzó un picante reclamo a Mariano Closs en el pase de ESPN F12 a F90. El exjugador no se guardó nada contra el conductor, quien no dudó en responder ante la acusación sobre el hecho que también involucró a Daniel Bertoni y Alejandro "Chori" Domínguez, invitados del ciclo televisivo que conduce el relator. Esto derivó en que discutan sin filtro y que sus compañeros participen en el "debate".

Por otra parte, el Cabezón también le hizo un reproche en vivo a Mariano Closs en las últimas horas. Según contó el campeón del mundo en México 1986, el relator ocupó su lugar en el estacionamiento del canal y esto le molestó. Luego de escuchar a su compañero, el reconocido relator evitó la confrontación pero no la polémica. Luego, tanto Marcelo "Cholo" Sottile como también Federico "Negro" Bulos lanzaron "posibles títulos" para escribir notas sobre lo que se vivió en pleno programa entre los periodistas que forman parte del panel.

"¿Qué pasó Oscar? ¿Qué me querés decir? ¿Vas a hablar de lo que te ocupé? Te voy a explicar", soltó Mariano Closs en el comienzo del pase. Oscar Ruggeri no se quedó atrás y le reclamó: "Escuchame, Marianito. Nosotros los argentinos tenemos explicación para todo. Ese no es tu lugar, a vos te ocuparon tu lugar, vos no ocupés el del otro. El autito ese que pusieron ahí... ¿Es de Danielito? (por Daniel Bertoni) Ahora, Mariano, vos ves tu lugar ocupado y tenés que ir a buscar otro. Yo jamás me metería en tu lugar, jamás".

Luego de que el "Cabezón" explique cómo sale del estacionamiento del canal en algunas ocasiones, Daniel Arcucci lanzó: "Para mí esto es noticia mañana en los portales: 'Tenso momento entre Closs y Ruggeri en el pase por el estacionamiento'. Por otro lado, Bulos agregó: "El lugar prohibido que le robó Closs a Ruggeri". Ante esto, Mariano Closs aclaró la situación: "No, Bertoni se lo robó a Closs, Mariano se lo robó a Oscar y el Chori se fue para otro lado".