Los inexplicables audios de Vicky Xipolitakis y su ex discutiendo a los gritos que analiza la justicia

“Tengo una cautelar que respetar, es un tema muy sensible. No puedo hablar. Respeto por nuestro hijo, sigo confiando en la justicia”, explicó la modelo antes de agregar: “Hay que denunciar siempre. Es un tema muy delicado. Y ojalá se haga justicia... Es un tema que no me parece que tenga que ser mediático y que cada uno opine sin saber. Y hay un menor, que es mi hijo, que hay que tener mucho respeto y cuidados”.

Sin embargo, tras eso, se filtró una serie de audios en donde se puede escuchar las discusiones a los gritos que tenían Naselli y Vicky cuando estaban juntos.

"Me salis más caro que un hijo tonto", se lo escucha gritar a Naselli, que rápidamente es retado por Xilpolitakis por su manera de hablar: "Muchas veces me lo decías a mí también, pero no se lo podés decir a Salvador... Estás discriminando y así no podés educar a un hijo, es una agresión".

Fuente: PrimiciasYa

En otro audio, se la puede escuchar a Vicky enumerando las agresiones verbales que recibió por parte de su ex esposo: "Me dijiste idiota, tarada, que soy pelotuda". Y también se queja porque hace llorar a Salvador con sus gritos: "Estás gritando con el bebé en brazos".