Los inquilinos neuquinos se mudan a Cipolletti para ahorrar un 15% mensual

"Los mercados están bastante parecidos entre Neuquén y Cipolletti porque ya se creó una metrópolis que excede a Neuquén Capital", dijo Florentino Soules, un referente inmobiliario cipoleño. Si bien la oferta es escasa en casi todas las localidades, los que se mudan fuera de la capital neuquina pueden ahorrar hasta un 50% en la cuota mensual que pagan por su vivienda.





"Hay una diferencia de entre 10% y 15% entre algo en Neuquén y algo en Cipolletti", dijo y aclaró que un departamento de un dormitorio en Cipolletti se pagan cerca de unos 90 mil pesos, mientras que una propiedad de dos dormitorios, en el centro y con balcón, cuesta 140 mil pesos mensuales. "Los que quieren ahorrar se van a los barrios más alejados. Ahí dos dormitorios pueden andar en 100 mil y un dormitorio 60 o 70, pero hay muy poca disponibilidad", afirmó.





De esta manera, queda a la vista la diferencia de precios que hay para los alquileres neuquinos con los cipoleños. Vivir en Neuquén capital exige desembolsar entre 100 mil y 120 mil por un departamento de un dormitorio y más de 200 mil pesos por los departamentos de dos habitaciones, siempre teniendo en cuenta que son propiedades en el centro de la ciudad, de alto nivel de construcción y baja antigüedad.Soules afirmó que "siempre ha ocurrido" que los inquilinos que no encuentran viviendas disponibles o que no pueden afrontar los precios de Neuquén capital optan por mudarse a Centenario, Plottier o a localidades rionegrinas. Afirmó que muchos eligen Cipolletti por la cercanía, donde pagan hasta un 15% menos por mes.Desde las inmobiliarias de General Roca barajan precios todavía más económicos. Un departamento de un dormitorio cuesta unos 50 mil pesos mensuales de alquiler, mientras que uno de dos habitaciones se consigue por unos 70 mil pesos. Los que elijan vivir en casas con jardín deberán pagar unos 120 mil pesos de cuota mensual.





Más allá de las diferencias de precios que obligan a muchos a mudarse, el principal desafío de los que alquilan es encontrar viviendas disponibles, ya que la Ley de Alquileres motivó a muchos propietarios a quitar las unidades del mercado. "Pasa en todo el país, es un problema nacional con la ley que creó una situación que se hizo para favorecer a los inquilinos pero embromó a inquilinos y propietarios, es una ley que no sirve y fue un factor de inflación, en la forma que se hizo logró que salieran del mercado muchísimos alquileres y ahí suben los precios", analizó Soules.

En su inmobiliaria, por ejemplo, tienen 150 personas anotadas en lista de espera, que buscan alguna propiedad para alquilar en Cipolletti o Cinco Saltos, y que no encuentran ninguna vivienda disponible. "Si ves nuestros listados publicados, tenemos sólo dos viviendas en alquiler y muchas a la venta, pero no se vende nada", afirmó. El desbalance entre la oferta y la demanda se repite, así, en toda la región.



Aunque los efectos adversos de la ley motivaron debates sobre posibles modificaciones, Soules estimó que es posible que los cambios lleguen recién después de diciembre, cuando inicie una nueva gestión en el gobierno nacional. Según explicó, muchos jubilados tenían propiedades en alquiler para recomponer sus pensiones pero ya no les resulta rentable. "Terminaron todos arruinados", expresó.

La caída de la oferta se explica en parte porque muchos propietarios optaron por poner las unidades a la venta en lugar de ofrecerlas en alquiler, ya que los ajustes fijados por la nueva ley no les resultan rentables. Con más demanda y menos viviendas libres, los precios suben. A eso, también se suma una actitud que tomaron algunos dueños, que los llevó a subir los valores de forma "preventiva" para evitar ser afectados por los ajustes que fijan los contratos.

"Cada uno hace lo que pueda hacer, ante la desconfianza toman esas prevenciones, es cuestión del propietario y no de la inmobiliaria", informó el referente inmobiliario. Dijo que la mayoría de los inquilinos prefiere renovar sus contratos cuando termina su plazo para así evitar una mudanza o tener que adaptarse a un nuevo barrio. Sin embargo, deben afrontar ajustes muy altos que aplican los propietarios para adecuarse a los valores del mercado, que suelen estar atrasados en los contratos antiguos.



En esa realidad, el escenario es por demás difícil para los que alquilan. Según los últimos datos publicados por LMNeuquén, hay parte del mercado que ya se maneja en dólares, como las casas gerenciales o las viviendas de localidades petroleras. A eso se suma la poca disponibilidad, que prolonga las búsquedas, y los altos valores para ingresar a una vivienda, que suelen rondar los tres meses de alquiler. Así, hay muchos jóvenes profesionales que todavía conviven con sus padres porque no pueden pagar un alquiler.