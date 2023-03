Los judiciales de Zapala abandonaron el edificio por la falta de gas

La sede judicial de Zapala, "el palomar" como le dicen los empleados, quedó sin gas el pasado 16 de marzo cuando un gasista matriculado detectó pérdidas y la cañería no pasó la prueba de hermeticidad. Ante este panorama el gasista no dio el visto bueno y la empresa proveedora de gas retiró nueve medidores quedaron seriamente afectada la Oficina Judicial, según explicaron los trabajadores a Sejun.

Hubo una solicitud al TSJ para que brinde una solución a la problemática, cosa que no es sencilla porque hay que encarar la revisión de todo el sistema de cañerías para detectar las fallas en la hermeticidad.

Lo cierto es que con los primeros días fríos del otoño, los reclamos se hicieron sentir y a primera hora de este miércoles se realizó una asamblea en la que se analizaron distintas alternativas como utilizar caloventores, pero entendieron que solo servirían para calefaccionar los despachos y no así salas de espera y de audiencias. Además, podría colapsar el sistema eléctrico.

Por este motivo, se tomó la decisión de abandonar el edificio y se sugirió alquilar, como ya se ha realizado en otras oportunidades, el hotel Coliqueo donde en noviembre se realizó un juicio por jurados. En dicho hotel, podría funcionar la Ofiju hasta que se realicen las refacciones necesarias en el Palomar.

El escrito presentado en la sede judicial este miércoles a las 10 aclara: "Se eleva la propuesta a la Dirección de la Ofiju y a través de la misma al Alto Cuerpo, informando que a partir del día de la fecha a las 10 horas el personal se retira y hasta tanto no se defina o se resuelva la situación edilicia (falta de gas) no se reintegrará a cumplir funciones dado que la situación actual respecto de las temperaturas no permite cumplir las mismas en condiciones apropiadas".

Es más, los judiciales dejaron en claro en la nota que la temperatura a primera hora de este miércoles era de entre 10 y 14 grados centígrados en los despachos.

Sejun a su vez recalcó que se hicieron numerosos reclamos y que los encargados de mantenimiento y el arquitecto Fernando Mendaza "elevó tiempo atrás un presupuesto para la realización de un estudio técnico integral que permita conocer el estado estructural del edificio y definir con él si el mismo es apto para el desarrollo de las actividades, por lo que hasta tanto no tengamos la certeza que estructuralmente el edificio no presenta riesgo para el personal que cumple funciones no retornaremos a cumplir funciones dentro del mismo", concluye la nota presentada.