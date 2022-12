Los mejores del deporte zapalino recibieron los premios Arturo Kruuse

GIULIANA BAIGORRIA (2).JPG

Agregó que “hoy por hoy Marcos Acuña se ha transformado en nuestro embajador deportivo por el mundo y es un ejemplo digno de imitar por todos aquellos que han abrazado y que van a abrazar el deporte. Siempre se puede hacer historia”.

Por último, Koopmann felicitó a todos los que resultaron premiados y a todos aquellos que integraron las distintas ternas. “Los felicito a todos por el excelente año que han tenido y los aliento a continuar el camino del trabajo y la constancia para seguir cosechando logros que llenen de orgullo a nuestra ciudad”.

Homenaje a Acuña y los premios Kruuse

A un día de que se disputara la gran final de Argentina contra Francia, en los premios Arturo Kruuse se vivió un momento que quedará en el recuerdo de todos. Fue cuando todos los presentes empezaron a corear al “Huevo” Acuña y al seleccionado nacional. A continuación, el intendente Carlos Koopmann entregó la distinción de Embajador Deportista al hoy campeón del mundo. Sara del Prado recibió el reconocimiento. Más tarde, apenas con un hilo de voz reconoció que “mi hijo es lo más grande que me ha pasado en la vida”.

MAMÁ DEL HUEVO ACUÑA (1) (1).JPG

Luego, el jurado de la gala deportiva entregó los resultados de quienes eran considerados los mejores deportistas en ámbito comunitario y federado. Y todos recibieron con un cerrado aplauso a los merecedores de los premios. Manuel Rivera se dirigió al público y a las autoridades presentes y agradeció el premio y destacó su permanente orgullo de representar a la ciudad. En idénticos términos se expresó Giuliana Baigorria al recibir por segundo año consecutivo el premio Arturo Kruuse de Oro en el ámbito del deporte federado. “Muchas gracias a todos. La verdad que no me lo esperaba. El año pasado me lo gané, pero este año no creía porque había muy buenos contrincantes. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de nuevo”. Para cerrar dijo que “he representado a mi ciudad, a mi provincia y a mi país con mucho orgullo y trataré de seguir haciéndolo en 2023. Se viene una agenda muy agitada y espero seguir representándolos con lo mejor de mí”.

Los premiados de cada disciplina

DEPORTE COMUNITARIO

• Telas: Manuel Rivera.

• Vóley Masculino: Franco Sosa.

• Vóley Femenino: María Emilia Barros.

• Básquet Masculino: Valentino Del Pino.

• Básquet Femenino: Nayeli Eluney González.

• Gimnasia Artística: Sofía Balda.

• Handball Femenino: Lorena Ailén Cabas.

• Handball Masculino: Luciano Lautaro Quilodrán.

• Hockey Femenino: Paloma Ceballos.

• Hockey Masculino: Martín Rojas.

• Running Femenino: Jesica Villablanca.

• Running Masculino: Oscar Aliaga.

• Taekwondo: Alexander Viera Couwel.

• Fútbol Femenino: Julieta Uribe.

• Fútbol Masculino: Ciro Acevedo.

• Patín Carrera: Brenda Naiara López.

• Patín Artístico: Antonella Nahir Lozano.

• Tenis Masculino: Gino Lucesoli.

• Tenis Femenino: Abigail Franco.

• Newcom: Roy Mera.

• Atletismo Masculino: Braian Ezequiel Inostroza.

• Atletismo Femenino: Juanita Pino Alva.

• Natación: Ana Cenci.

• Boxeo: Thiago Montecino.

• Ciclismo MTB Femenino: Patricia Millalén.

• Ciclismo MTB Masculino: Bruno Santino Signorile.

• Skate: Pía Bianca Quilodrán Signorile.

• Ajedrez: Luna Uma Castillo.

• Bádminton: Lautaro Poblete Taborda.

DEPORTE FEDERADO

• Judo: Gustavo Peucón.

• Gimnasia Rítmica: Lourdes Abril Albarrán Parra.

• Pelota Paleta: Franco Fernández – Martín Pestoni.

• Taekwondo: Javier Lucero.

• Vóley: Adrián Jara.

• Boxeo: Facundo Huanque.

• Pádel: Nicolás Gret.

• Golf: Alejandro González.

• Levantamiento de Pesas: Paula García.

• Básquet: Santiago Mateos.

• Bodyfitness: Nélida Aroca.

• Natación: Lucas Salatín.

• Running Femenino: Roxana Flores.

• Running Masculino: Diego Rebolledo.

• Atletismo: Giuliana Baigorria.

• Automovilismo: Iván Eberle.

• Fútbol Femenino: Abril Yunes.

• Fútbol Masculino: Tiziano Oringo.