Los mejores recuerdos de una época que marcó las matiné de Neuquén

"Muy geniales las matiné de Mariano. Yo era re pibirri y me bailaba todo, desde que llegaba hasta los lentos. Me acuerdo que me traía a casa las tarjetas en bicicleta. Te juro", contó Valeria, después de haberse reconocido en una de las tantas fotos que se viralizaron. Gisela también: "Todos los fines de semana estábamos ahí. Cuántos recuerdos hermosos".

Muchos recordaron los diseños y dibujos de los flyers. Algunos coleccionaban las tarjetas que llegaban por correo, a nombre de cada persona, o las llevaba Mariano en bicicleta. Incluso hay un par que todavía las conserva. " Quién no fue a Space, no tuvo infancia. Qué lindos recuerdos", comentó Maxi. "Todos esperábamos el sobre con las invitaciones para la matiné", tiró Nacho. Y otro más confesó: "Los pobres forrábamos la carpeta del colegio con esos volantes... eran re top".

En una entrevista con LMNeuquén, Mariano Manrique sacó de la galera miles de recuerdos cuando encontró el primer cuaderno donde pegaba todas las tarjetas que iba haciendo. Las primeras de 1993. "Ahí me cayó la ficha de todo el tiempo que pasó y el recorrido de estos 30 años", dijo.

Quiso mostrarlo y compartir el placer de lo vivido. También agradecer. "Tanta gente que trabajó al lado mío, que me ayudó desinteresadamente. Eso fue lo más grande. El grupo humano que me acompañó en todos los negocios que fui generando", destacó el empresario.

Nacido en La Matanza, recordó que llegó a la zona con apenas 18 años. Tenía la idea de buscar un trabajo en Bariloche, pero como llegó sin dinero, comenzó a trabajar de mozo en un restaurante. Se mudó a Cipolletti y consiguió empleo en Cafetín, otro bar histórico. En ese entonces, le pidieron que llevara tarjetas para invitar a los clientes. Comenzó a trabajar de barman y quiso apostar a las matiné en el Valle. Fue así que inició su carrera en los boliches.

Cuando nadie creía que pudiese funcionar la matiné, Mariano hizo un trabajo tremendo a puro pulmón y logró imponerse en la zona. Entonces las tarjetas se hacían en serigrafía. Luego se mandaban a domicilio y se distribuían en las escuelas. Eso ya no existe más, porque existe Internet y las redes. "Todo eso trasladado a sobres escritos a mano que había que organizar, un esfuerzo tremendo", recordó Manrique.

Empezó en Gallery, luego fue Space, La Colina, Eterno y la lista es más larga de lo que se pretende contar aquí. "Mucha gente me ayudó y trabajo conmigo codo a codo para llegar hasta acá. Mi gran agradecimiento a cada uno", reiteró.

Todavía en La Colina no existían las redes sociales, y Mariano y su gente repartían invitaciones en la calle o casa por casa. Recordó el gran trabajo de la artista neuquina @anazittiok , de sus esculturas , pinturas y performances. "Gran maestra de la vida. Gracias eternas. Y sigue presente en todos mis emprendimientos", comentó.

Después de La Colina, Mariano abrió otro capítulo en Eterno, ese local de la Diagonal 9 de Julio 66 que imaginó en un viaje a la cordillera. "Casi sin dinero, con el apoyo de los Iomi que confiaron en mí, con la locura del Seba que vendió su auto y sus cosas, y se fue a dormir al local, empezamos a trabajar todo el día. Mucha gente nos vino a ayudar gratis, increíble la ayuda que nos brindaron. Así que tiramos abajo todos los locales y armamos el bar", recordó.

En un comienzo hicieron pizzas y coctelería. Muchos artistas participaron de la estética del local. "Estuvimos a un par de semanas de fundirnos, entonces le dije a Seba que la única forma de que sea negocio es que la gente baile", expresó.

Pero tendría que pasar por varias clausuras y discusiones. La Municipalidad no quiso entonces un boliche bailable en el centro neuquino, y le ganó la pulseada. Finalmente, Mariano y su equipo bajaron la persiana de Eterno en 2008, y alquilaron lo que era Andresito.

"Otra locura de trabajo e inversión. Enorme trabajo de Seba y mucho sacrificio. En ese tiempo nos hicimos cargo de Club 32, frente al monumento San Martín. Así nació Súper Club, con un primer piso de cachengue y abajo la pista electrónica. Una disco impresionante. La cabina del dj se elevaba desde abajo del piso. El vip, las performance, shows de apertura. Era un lujo", destacó.

"Está es una breve reseña de algo de mi historia que quiero compartir con ustedes. Es una forma de recordar y agradecer". Mariano Manrique, actualmente socio de Animal, en Plottier.

Mirando para atrás, Mariano cree que "cada tiempo tuvo sus cosas" y marcó a una determinada generación o segmento de la población por edad. "El que conoció Space, dice que fue el mejor. El que disfruto La Colina o Eterno, lo mismo. Cada lugar generó mucha magia y -un sentido de- pertenencia. Pero la clave fueron los equipos", evaluó.

Se refiere a los equipos de trabajo, a la calidad humana que lo rodeó siempre. "Me gusta sentirme parte de un engranaje. Siempre me sentí mucho más cómodo trabajando en equipo, que me sientan como un par y no como un jefe que da órdenes", sostuvo.

Por eso, al recordar es imposible que no mencione todas las horas de trabajo, inventiva y creación que le metió "codo a codo" con su equipo de trabajo, entre pintores y escultores con los cuales decoró cada lugar. "Hoy lo sigo haciendo...parte de la decoración la hago yo. Porque la energía que uno le da al lugar influye un montón después", advirtió.

Con todo lo lindo de esos años, aclaró que no es posible volver con las matiné tal y como las hacía porque el público ha cambiado. Hay otro respeto y otro contacto con la gente. La forma de vincularse ha cambiado. También las costumbres. "Todo tuvo su valor y nada podría haber pasado si no pasaba lo anterior", reflexionó.

Las reacciones de la gente

En las redes, las reacciones de la gente que lo conoce y disfrutó de la noche con estas matiné fueron casi inmediatas. Todos mensajes lindos, llenos de nostalgias y buenos momentos. Incluso muchos pudieron reconocerse detrás de las facciones adolescentes de un grupo de amigos. "No hay forma que no hayan pasado por esas fotos y en esos lugares. Seguramente te pude haber acercado una invitación a tu casa, de acerqué hasta tu casa si estabas borracho o interactué con vos en la puerta del boliche", indicó, quien fue la cara visible de todos sus proyectos.

Pasaron 30 años, y el mejor balance que puede hacer tiene que ver con eso, con la gente.

"Lo que pasa con la gente cada vez que me recuerda, eso es lo más importante para mí, como la gente te recuerda y de que forma. Haber podido lograr que muchas personas pudiesen disfrutar y se diviertan. Y todavía es eso lo que me moviliza: el boliche lleno, que todo funcione y la gente la pase bien", reveló el empresario neuquino.

Mariano tiene 51 años, y sigue en actividad en el rubro de la mano de Animal, en Plottier. Es un proyecto que forjó con un socio que es amigo.

"Económicamente es muy difícil invertir y que esa inversión se vea reflejada. De todos lados me fui sin nada, porque cuesta mucho recuperar el capital que invertís en cada lugar, entre impuestos, empleados, el país que cambia, las ordenanzas que cambian, los horarios. Todo depende de qué intendente o secretario esté, cambian las reglas del juego todo el tiempo. Por ahí alquilás, en cuatro años te piden el lugar y vos pusiste una fortuna. Pero es lo que me gusta, y en Plottier me pude asociar con el propietario del local que es un amigo", cerró.

Muchas de las tarjetas que repartió a lo largo de estos años fueron donadas a la Escuela de Diseño en el Hábitat de Neuquén. Su diseñador fue José Luis Arias, un artesano de la imprenta que por aquellos años trabajaba con Mariano y compraba libros importados para sacar ideas.

