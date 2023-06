Los memes que estallaron contra Javier Mascherano por la eliminación del Sub-20

Luego de la derrota por 2 a 0 frente a Nigeria, la Selección Sub-20 quedó eliminada del Mundial, y dejó, nuevamente una mala imagen. Eso no impidió que en las redes sociales los memes con las burlas empezaran a aparecer, con la mayoría asegurando que el principal responsable de esto fue Javier Mascherano , DT de la Selección juvenil tanto en esta Copa del Mundo, como en la clasificación previa donde también Argentina había quedado afuera.

Los clásicos “Me anotó un amigo” o el ya icónico “Te estás portando mal, serás castigado” fueron algunos de los memes más usados contra Javier Mascherano, sin embargo, también los usuarios se burlaron de su forma de hablar en inglés con los árbitros. Pero claro, el tema que más se habló fue el que esta fue en realidad la segunda vez que la Argentina Sub-20 se queda afuera del Mundial, ya que en la primera ocasión había sido en la fase clasificatoria, donde, también con Javier Mascherano como técnico, el equipo no había pasado la fase de grupos (Argentina terminó clasificando meses más tarde gracias a que se hizo de la organización del Mundial).

Embed Mascherano viendo como Giay le dijo al árbitro "Ref!! He fouled me!" en el segundo gol de Nigeria pic.twitter.com/aqvYA1B7hF — niko (@nikomufc) May 31, 2023

“El equipo lo intentó de todas maneras, por todos los medios. Nada que reprochar, los chicos dejaron todo. Tuvimos muchas situaciones y no pudimos ser efectivos. El fútbol es así: a veces te da y a veces te quita. Hoy nos ha quitado y hay que felicitar a Nigeria por el pase”, agregó.

“Al final es entender que en este juego el merecimiento no tiene nada que ver con el resultado. Ellos tendrán que levantar la cabeza y seguir con sus clubes ahora. La vida sigue. Nos duele porque hicimos todo para seguir en este campeonato, pero me voy con la tranquilidad de que fuimos nosotros. Hicimos el partido que teníamos que hacer y no se nos pudo dar”, cerró Javier Mascherano.

Embed Yo al darme cuenta que nos quedamos 2 VECES AFUERA del mismo Mundial sub 20 gracias a Mascheranopic.twitter.com/FufThsvdE3 — Franco (@_franco30_) May 31, 2023