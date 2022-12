Los neuquinos esperan el resultado de cuartos para viajar a Qatar

Después del triunfo de la Scaloneta contra Australia en los octavos de final, desde Despegar anunciaron que las búsquedas de vuelos y paquetes a ese país aumentaron un 126%. Si bien muchos habían desistido de la idea de trasladarse por los altos costos, el buen desempeño del equipo sembró la ilusión necesaria para hacer el desembolso de dinero y no perderse de un evento deportivo que tiente tintes de hecho histórico.

Sin embargo, viajar a Qatar con tan poca anticipación no es barato. Según los precios difundidos por Despegar este lunes 5, los vuelos para llegar a destino antes del partido oscilan 752.000 y 1.323.000 pesos por cada pasajero, a lo que hay sumar otros gastos de alojamiento en una plaza con alta demanda y las entradas a los partidos, lo que se torna el mayor desafío para los futboleros.

Leonardo Sebastián, de la agencia Sebastián Viajes, explicó que desde su negocio lanzaron un paquete especial para aquellos que quieran disfrutar de los cuartos de final, pero la iniciativa tuvo poco éxito en el mercado neuquino. Aclaró, no obstante, que sí recibió un buen caudal de consultas de personas interesadas en viajar en caso de que Argentina le gane a Países Bajos y pase a la instancia siguiente.

seleccion argentina australia octavos mundial qatar -GOL MESSI FESTEJO-

"Creo que es muy sobre la hora, es mucho dinero y juega contra Holanda, quizás si fuera un rival más accesible se animaría más la gente", expresó el empresario y agregó que sí hay personas interesadas que viajar para la semifinal y la final. Por eso, aclaró que si el seleccionado gana, estima que va a estar emitiendo tickets desde el sábado por la mañana, ya que hay clientes que optan por ver las instancias finales e incluso el partido que define al campeón, por más que los competidores sean otros países.

"Al principio era el problema era que había poca disponibilidad de vuelos y era difícil conseguir lugares a buena tarifa. Los pasajes aéreos ya eran carísimos, pero después Aerolíneas Argentinas puso unos vuelos, muy sobre la fecha del mundial, y se abrieron algunos lugares; de hecho, algunos aviones no salieron llenos, lo hacen más que nada como una cuestión promocional", expresó el agente.

"Ahora es más difícil conseguir entradas que vuelos, antes era al revés", dijo Sebastián y agregó que las categorías más baratas de entradas aumentaron mucho su valor, mientras que las más costosas, que son conocidas como Hospitality y que tienen incluso servicio de catering, ya no se consiguen. Por eso, hay muchos entusiastas que desisten del viaje porque, incluso con más disponibilidad de vuelos, es muy difícil y costoso acceder a los tickets para ver el partido.

Si bien en las tribunas de los últimos partidos se veía una marea de camisetas albicelestes, se estima que de los cerca de 40 mil hinchas que se esperaban para alentar a la selección en Qatar, sólo 15 mil viven en Argentina, mientras que el resto iban a viajar al evento deportivo desde países más cercanos. A su vez, afirman que no todos se quedan en el país árabe durante toda la competencia, por lo que existen aquellos que sólo asistieron a los primeros partidos, mientras que otros prefieren viajar ahora, ilusionados con el buen desempeño de la Scaloneta.

Este martes, más de 260 hinchas argentinos, entre ellos familiares de jugadores de la Selección, partieron desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Qatar en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas para presenciar el partido que el viernes el combinado albiceleste disputará ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de fútbol.

Se trata del noveno vuelo especial con destino a la capital de Qatar que realiza Aerolíneas Argentinas por el Mundial, cuyos pasajes se agotaron el domingo a la noche horas después de haber sido confirmado tras la victoria el sábado del combinado dirigido por Lionel Scaloni ante Australia, que otorgó el pase a cuartos, destacaron fuentes de la empresa a Télam.

Entre las expectativas y el nerviosismo por el viaje, una decena de pasajeros presentaron problemas con la "Hayya Card", la tarjeta que contiene la información de la persona que viaja y es obligatorio presentar para ingresar a Qatar y a los estadios del Mundial. Por su parte, Aerolíneas decidió esperar "hasta último momento" para que los viajeros resolvieran la situación con la tarjeta clave para moverse en Qatar, lo que finalmente ocurrió y despejó la partida del vuelo.

"No era un problema de la compañía, es algo que exige el Gobierno de Qatar y no podíamos dejar embarcar a nadie que no cumpliese con esos requisitos, porque de lo contrario Aerolíneas puede ser severamente sancionada", dijo una fuente de la empresa a Télam.