Los neuquinos van por la integración en Gran Hermano

El video, que ya cuenta con más de 5 mil reproducciones y cientos de “me gusta” en TikTok, es de Ramiro Muñoz, un vecino de Cutral Co con sordera. “A mí me dicen ‘Chanito’. Tengo 22 años de edad. Nací y crecí en un pueblito llamado Cutral Co que está a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén Capital”, se presentó el joven mediante lenguaje de señas .

Aseguró que quiere participar de la casa de Gran Hermano para demostrar que las personas sordas no tienen ninguna dificultad para relacionarse. “Quiero dar a conocer nuestro idioma y poder mostrarles a todos que no es difícil poder tener una comunicación con una persona sorda”, aseguró en su casting.

Ramiro compartió en su video que durante su infancia creció viendo como su familia miraban Gran Hermano. “A ellos les gustaba, pero yo no entendía de qué se trataba el juego”, contó.

Pero, con paciencia, le explicaron que era Gran Hermano para que él también pudiera disfrutarlo. “Después me dijeron que era un juego de convivencia y de competencia con estrategias”, relató feliz.

“Entonces estuve pensando si podía anotarme porque me gustaría jugar ya que soy muy competitivo y super misterioso. Es algo que me divertí mucho”, aseguró.

El joven explicó qué es lo que lo motivó a realizar su casting y subirlo a redes sociales: “Me interesaría poder estar en la casa porque jamás en ningún Gran hermano estuvo una persona con dificultad auditiva y es mejor mostrarles la inclusión desde el programa más visto. Les aseguro que va a ser un Gran Hermano único”.

Es sordomudo y quiere entrar a GH.mp4

Destacó que es un seguidor del programa desde el comienzo es seguidor. “Bueno eso es todo. Solamente me gustaría poder entrar ahí y ojalá que me hagan entrar. Es algo que me divierte mucho. Bueno, Dios les bendiga y gracias por ver este video. Nos vemos”, concluyó.

Otro neuquino quiere ser el primer participante sordo

En esta oportunidad, el interesado es un vecino sordo de la ciudad de Neuquén que quiere poder demostrar que la mayoría de las creencias sobre las personas que no pueden escuchar son prejuicios.

Luis Cano, un neuquino sordo de 34 años, intérprete sordo internacional, que estudia la carrera de mediador sordo, trabaja como empleado y ya subió su casting con toda la ilusión de poder entrar al reality. “Siempre fui seguidor del programa. Es la segunda vez que me postulo, ojalá me llamen”, aseguró en diálogo con LMNeuquén.

El neuquino explicó que realizó el video con mucha ilusión. “Me motiva mostrar la realidad de la comunidad sorda, que podemos comunicarnos, trabajar y hacer todo tipo de actividad. Quiero que se vea la inclusión tal cual es hoy”, indicó.

Neuquino quiere ser el primer participante sordo en la casa de Gran Hermano

Otros neuquinos en carrera

Entre los castings que se conocieron, pudo verse a otros tres vecinos de la provincia interesados en ingresar a la casa más famosa del mundo.

Aylén García es una joven de 20 años de Cutral Co que quiere ser la primera persona de Neuquén en entrar a la casa más famosa del país. “Me gustaría entrar a Gran Hermano o me gustaría que alguien de mi provincia pueda representarnos ‘super sociable’. Soy super caprichosa, super competitiva. Es como que tengo un complejo”, se presentó.

También se encuentra en carrera para ingresar a la casa más famosa del mundo un neuquino por adopción que también se animó a subir su casting. “Bueno, me presento, mi nombre es Puebla Rodrigo, nacido en Rivadavia, Mendoza, criado en Rincón de los Sauces, Neuquén. Tengo 28 años, estoy soltero, estudie cocina, actualmente no estoy ejerciendo la gastronomía, estoy en rubro petrolero como chofer de pasajero”, explicó el joven.

Casting Gran Hermano.mp4

Natalia Pino tiene 40 años y está por fuera de todos los estereotipos que la moda y la sociedad tradicional intenta seguir imponiendo. Desde hace años viene construyendo una carrera como influencer a paso firme y en esta oportunidad quiere realizar uno de sus más importantes sueños: entrar a la casa de Gran Hermano para demostrar que “con trabajo todo se puede”.

La Tiktoker que busca entrar a Gran Hermana para romper prejuicios.mp4

Arturo Fernández tiene 33 años, vive en Villa Curí Leuvu y ya se postuló para ser parte de Gran Hermano 2023. “Buenas tardes, buenas tardes ¿cómo anda la gente? Un abrazo más que grande de parte de toda la gente del norte neuquino para todo Neuquén y para toda nuestra Argentina”, se presentó el hombre.

Gaucho neuquino quiere entrar a Gran Hermano

Martina Lucido, de 18 años, es una vecina de Cutral Co que terminó el colegio secundario el año pasado y actualmente trabaja en una mueblería familiar haciendo repartos, pintando los muebles, lijando. La joven se definió como una persona muy extrovertida y de carácter “bastante fuerte”, sin embargo, destacó que sobre todo es muy divertida. “Me encanta estar todo el tiempo jodiendo a la gente y haciendo chistes y no me gusta la discriminación, también me gusta decir las cosas como son, no me quedo callada”, apuntó.