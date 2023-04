Los neuquinos y el dólar: entre el ahorro, la inflación y el desconocimiento

Si bien la mayoría de los entrevistados afirmó que no compra dólares ni recurre a esta moneda para resguardar sus ahorros, sí están atentos a lo que sucede con la divisa porque saben que los cambios en la cotización suelen impactar de manera negativa en la economía local. Así, agregaron que muchos vendedores que comercializan productos importados deben subir los precios cada vez que hay oscilaciones.

Otros, en cambio, afirmaron que los comerciantes especulan con las subas de la moneda y hacen incrementos preventivos incluso cuando todavía no tuvieron modificaciones en su estructura de costos. Así, se genera un círculo que incrementa todavía más el ritmo de la inflación.Los neuquinos consultados no compran dólares, ya sea por las limitaciones para jubilados o beneficiarios de subsidios, o porque consideran que sus ingresos no alcanzan para destinar dinero al ahorro en esta divisa. Otros entrevistados incluso señalaron que prefieren apostar al peso argentino para defender la soberanía económica del país.

En el punto en que todos coincidieron es en la dificultad para estar al día ante la aparición de tantas cotizaciones distintas. Según la cantidad y porcentaje de impuestos que se apliquen a la compra, el dólar oficial varía su precio y así aparecieron términos como dólar Qatar, dólar solidario, dólar MEP, dólar turista o dólar agro.

"Ya estoy mareada", dijo una de las vecinas que accedió a la encuesta de LMPlay. Con tantas cotizaciones que aparecen o se modifican, la mayoría consideraba que el dólar tenía cuatro o cinco valores distintos, mientras que otros sólo distinguían el oficial del blue.

Mirá el video completo para saber qué opinan los neuquinos sobre el dólar.