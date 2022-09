Los "pichones" y "halcones" de la interna de JxC en Neuquén

Es que un instructivo de la Mesa Nacional de JxC, oficializado el 27 de abril, establece algunas reglas de cómo hacer las internas en las provincias El "manual" ya circula por la provincia y propone que las internas sean abiertas a afiliados de la alianza e independientes, que se hagan encuestas previas, y que no podrán usarse denominaciones equivalentes al sello de JxC. Con este argumento, no se podría utilizar “Cambia Neuquén”, el sello que llevó a Pablo Cervi a ser diputado nacional.

Pero la realidad neuquina es mucho más compleja como para acatar documentos nacionales. Está atravesada por el MPN, el partido que regula los tiempos de los demás, y ese instructivo nacional de JxC no se aplica tan fácil en la provincia de Neuquén. Hasta ahora no hubo internas en ninguna parte del país.

El PRO, es el partido que más debate tiene. Leticia Esteves, diputada provincial, integra la mesa provincial de esa alianza que pugna por Cervi gobernador en 2023. Pero otros actores, también siguen en camino y quieren disputar ese lugar. No obstante, no se descarta un acuerdo a último momento.

“Voy a seguir con el trabajo que he hecho hasta acá, con la finalidad no sólo de ser candidato sino gobernador de la provincia de Neuquén, no me bajo”, dijo a LMNeuquén Jorge Taylor, referente del PRO que busca dar pelea dentro de JxC.

Sostuvo que “en lo personal, me gustaría que las internas sean el 13 de noviembre, como las del MPN”, pero indicó que los tiempos para ponerse de acuerdo en el espacio pueden alargarse y que le fecha podría pasar para enero de 2023.

“Vengo defendiendo las internas abiertas, porque las internas cerradas son para los partidos políticos, una coalición no pueden tener internas cerradas. Sería muy difícil que se pueda dar un porcentaje diferente, entre la cantidad de afiliados y los votos obtenidos”, añadió Taylor, en un claro mensaje a el presidente de la UCR, Cesar Gass quien sugirió cerrar la interna a los partidos de JxC, que no deben tener más de 20 mil afiliados en total en la provincia.

La “mesa de los lunes” de JxC en Neuquén definió que la fecha de las elecciones será el 30 de octubre y proclamó a Cervi como el “candidato natural”, respaldado por los 86.938 votos que sacó el radical para ser elegido como diputado nacional.

En tanto que el periodista Carlos Eguía, que sacó 53.365 votos (pero que no le alcanzó para entrar al Congreso de la Nación, estuvo a pocos votos de Tanya Bertoldi del Frente de Todos), dijo que irá como primer candidato en la lista, pese a que su partido, la CC-ARI, aún no definió formalmente si él será o no el candidato oficial.

Al debate aún le falta definir que hará el tres veces gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, quien está usando Encuentro Republicano Federal (EFR), el partido de Miguel Pichetto, para hacer presión y meterse en JxC de Neuquén. Ese partido ya integra la coalición nacional, pero aún la jueza federal, Carolina Pandolfi, no lo terminó de habilitar en el territorio neuquino.

La figura de Sobisch, más allá de si será o no candidato a gobernador, es central en la discusión ya que tiene un peso electoral propio, con un sector del MPN, desencantado con el manejo del sector Azul, que lidera el ex gobernador Jorge Sapag.

En JxC de Neuquén, “la mesa de los lunes” es reticente a abrirle la puerta a Sobisch, más allá de la burocracia administrativa de EFR, el partido de Pichetto. Sobisch se sacó la foto con Mauricio Macri y en ese espacio aseguran que tiene el pleno apoyo.

“En el fondo todos sabemos que acá hay una gran interna dentro del MPN y que Sobisch quiere recuperar el poder que perdió y Juntos es una herramienta perfecta. Acá hay pichones y halcones, los que quiere ganar y los que quieren salir segundo”, sostuvo una fuente que está dentro de las discusiones y armados en ese espacio.

¿Qué dice JXC de cómo se hacen las elecciones provinciales?

*En el caso de que en una provincia no se consiga un acuerdo para establecer el método más idóneo por consenso, el mecanismo para ordenar las listas de candidatas/os a cargos electivos será la interna abierta, en la que se considerarán como electores sólo a los afiliadas/os de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia) y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político.

*Que todos los gastos que conlleven los mecanismos elegidos para la selección de candidaturas serán cubiertos por los partidos de distrito que integran la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia).

*Que los partidos nacionales representados en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (PRO, UCR, CC-ARI, Encuentro Republicano Federal) se comprometen a que en caso de que algún partido de orden provincial no respete lo definido en esta resolución no podrá hacer uso del nombre Juntos por el Cambio, (u otras denominaciones equivalentes) en la inscripción de la alianza electoral provincial.