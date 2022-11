Los pilotos de Fórmula 1 y sus favoritos para el Mundial

Alex Albon sorprendió y, casi sin darle importancia al Mundial de Qatar, confesó que hinchará por Tailandia, aunque no hayan clasificado. Checo Pérez sorprendió y, además de respaldar a la Selección Mexicana, también aseguró que si el “Tri” no logra salir campeón le gustaría que sea la Selección Argentina. Valtteri Bottas le pone una ficha a Suiza, Guanyu Zhou hinchará por Bélgica o Portugal, Carlos Sainz hará lo mismo por España y Daniel Ricciardo no pierde la fé en Australia a pesar de que tenga el difícil debut ante “Les Bleus”.

f1 fulbo.jpg En la previa al Mundial, algunas selecciones se acercaron a la Fórmula 1 cuando esta corrió en Yas Marina.

Por último, los canadienses, Lance Stroll y Nicholas Latifi esperan que “Les Rouges” puedan celebrar el 18 de diciembre cuando se lleve a cabo la final de la Copa del Mundo y, quien cerró las predicciones fue Mick Schumacher, quien bromeó y aseguró que Sebastian Vettel será el ganador del Mundial, por lo que contará para Alemania.