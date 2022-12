Los piquetes por el agua afectaron las operaciones petroleras en Vaca Muerta

Las operaciones petroleras en Vaca Muerta se vieron afectadas por los piquetes de los vecinos enojados de Añelo con los defectos en la prestación del servicio de agua potable en grandes sectores de la localidad. La protesta comenzó el lunes. Impidió el paso de los camiones y colectivos que tenían como destino a alguno de los yacimientos no convencionales de la zona.

Los problemas para las operaciones en los campos no convencionales se fueron sumando a la vez que se estiraba la protesta vecinal por el agua. El gobierno de la provincia había desactivado en el comienzo de la semana otro conflicto que había jaqueado a la zona núcleo del shale neuquino como a la periferia. Más de diez comunidades mapuches se plantaron para que se acelere el registro estatal de su existencia. Este flanco fue cerrado por el gobierno de Omar Gutiérrez con más celeridad que el abierto con los vecinos de Añelo por el agua potable.

Fuentes de la industria le dijeron a este medio que en lo inmediato no se registró afectación de la producción de los yacimientos aislados por la protesta, pero las operadoras enfrentaron una serie de inconvenientes que harán mella en los flujos de la producción que viene. Esto es así porque los piquetes impidieron algunas tareas cotidianas de la actividad petrolera, a la vez que obligaron a las empresas a rediagramar sus operaciones para aminorar el impacto de la protesta vecinal en sus desempeños.

Los cambios de dotaciones de personal en los yacimientos fueron imposibles mientras las rutas estaban cortadas, a menos de que se hicieran con trabajadores viajando cuasi en la clandestinidad por picadas dificultosas de transitar hasta para los vehículos con tracción integral. En este caso, las operaciones que requieren menos cantidad de obreros fueron más fáciles de manejar con los accesos a los yacimientos bloqueados.

La arena es un insumo básico para el proceso de producción no convencional. Los camiones que la transportan no pudieron ingresar desde el lunes, al igual que los que llevaban agua a los yacimientos que no tienen un sistema de conducción del otro insumo clave para la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Los cortes de ruta también afectaron la evacuación de la producción en algunos yacimientos alejados de la zona núcleo, que al no estar conectados a un ducto dependen de los camiones para el transporte de su producción.

El gobierno se quejó por la intransigencia

En medio del conflicto por el agua potable de Añelo el gobierno se quejó por la intransigencia de los manifestantes en las negociaciones previas al cónclave final convocado por el Ministerio Público.

“Cada vez que nosotros proponíamos firmar un acta acuerdo, aparecía un problema, nos pareció raro porque fuimos con los equipos técnicos del EPAS y también hicimos análisis de potabilidad el agua en la zona del alto y el bajo”, expresó el secretario General y de Servicios Públicos, Leonel Dacharry, en la previa a la convocatoria que hizo el fiscal general José Gerez.

“El reclamo es justo, pero nunca flexibilizaron ninguna medida. No dejaron pasar a los camiones que llevaban agua para mantener los niveles de la cisterna de 300 metros cúbicos en la meseta. Fue raro”, consideró.