Los presos no intentaron fugarse, pero agredieron a guardias

“Una mujer comenzó a acercarse al alambre, entonces para prevenir cualquier acción indebida, como acercárseles o tirarles algo no permitido, se les pidió que ingresaran. Dos de ellos obedecieron, pero los otros dos se resistieron”, informó a LMNeuquén el comisario Ricardo Caro, director de Unidades de Detención de la provincia de Neuquén.

Fue así que intentaron convencerlos de que entraran al edificio, pero los dos presos comenzaron a arrojarles piedras, por lo que se pidió ayuda al Comando Radioeléctrico, desde donde enviaron refuerzos y personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). “Ante un llamado de este tipo se teme lo peor, es decir, un intento de fuga, por eso mandan los equipos necesarios para brindar apoyo del exterior”, explicó.

Con la ayuda de los refuerzos lograron contener la situación, pero tres miembros del personal penitenciario sufrieron heridas por los piedrazos. “Debido a los golpes van a estar fuera de servicio. Agradecemos que dentro de todo no escalara a mayores. Los internos también sufrieron algunas escoriaciones, pero nada de gravedad”, aseguró.

El comisario resaltó que no saben con qué intenciones la mujer se acercaba al predio, sin embargo, deben prevenir contactos que no sean autorizados. “Cuando se desató la inconducta esta persona se alejó del lugar, por lo que no tenemos mayores precisiones”, señaló.