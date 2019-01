“La información que proviene del Correo Argentino es que la tendencia es irreversible, porque sobre un total de 907 mesas en toda la provincia el correo ya se cargaron 844. La diferencia es de más de 18.000 votos a favor del “sí”. 66.567 a favor del sí y 48.697 a favor del no en toda la provincia", aseguró Brizuela.

"Hemos tenido una participación para esta época del año que supera el 50 por ciento del padrón electoral, recordando que las consultas a nivel nacional, para su validación, deben contar -como mínimo- con el 35 por ciento", finalizó.

“Es un día muy importante para la democracia. Siento que el pueblo se expresó. Es la forma de conservar la democracia. Cuando el pueblo habla los demás tenemos que callarnos”, resaltó, por su parte, Durán Sabas.

Y agregó, sin mencionar cifras: “Hoy se ha realizado la Consulta Popular por la ley de enmienda sancionada por Diputados de la provincia, la ley 10.161, y la consulta era necesaria para que fuera rechazada o no. Por lo que dice nuestra Constitución para ser rechazada debería el 'No' sacar al menos el 35 % del total del padrón electoral".

“Por los guarismos que se vienen manejando eso no ha sucedido, de manera tal que la enmienda ya es norma constitucional y ha quedada incorporada, porque no se han conseguido los guarismos para ser rechazada”, agregó.

Para que la enmienda fuera rechazada, según el Tribunal Electoral, debía votar por el No el 35% o más del padrón (98.500 votos).

“La aceptación ha sido contundente -abundó-, y es esa la palabra para usar. Por ahí se ha dicho que si una persona no ha ido a votar se lo debe interpretar como un “No”. Bueno es una interpretación rebuscada. La Constitución es clara, para ser rechazada la enmienda tienen que tener el 35% de los votos. Si no los tiene, no hay interpretaciones posibles", concluyó.

LEÉ MÁS

Macri se fue a la playa y otra vez se polemiza por sus vacaciones