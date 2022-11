Los Pumas perdieron en una deslucida actuación frente a Gales

Los Pumas no pudieron en su visita a Gales y perdieron por 20 a 13, en el marco de su segundo partido por la ventana internacional de noviembre, que se desarrolla en Gran Bretaña. A poco menos de una semana de la gran victoria ante Inglaterra, el seleccionado argentino de rugby no pudo plasmar un juego similar y los locales ganaron con claridad.

No obstante el equipo argentino logró ponerse en ventaja en la primera acción clara que tuvieron , a los ocho minutos, por medio de un penal de Emiliano Boffelli, acción que volvió a repetir el protagonista instantes más tarde, para darle a Argentina un resultado favorable de 6 a 0.

El resultado dio indicios de una buena jornada para el combinado nacional, sin embargo, pasada la media hora, Faletau descontó para Gales con un Try para ponerse a tiro y en la conversión posterior, Anscombe adelantó a su equipo con un marcador de 7-6.

Antes de que terminará la primera etapa, Los Pumas recibieron un nuevo golpe por parte de los europeos cuando nuevamente Anscombe anotó de penal y llevó la ventaja 10 a 6 en Cardiff.

Ya en el complemento, Argentina no comenzó bien el trámite del encuentro y para complicarse aún más el panorama, una jugada desafortunada por parte de Juan Cruz Mallia derivó en un nuevo try de Gales: del rugbier argentino quiso ganar metros con una "patada", pero la pelota pegó en Tomos Williams y corrió para apoyar y darle cinco puntos más a su equipo que logró ponerse 17-6 con la conversión de Anscombe.

Posteriormente, los "Dragones" contaron con un nuevo penal, pero en esta oportunidad fue Priestland quien anotó los tres puntos y encaminó el tanteador con una diferencia albutada, sin embargo, Los Pumas a 10 minutos del final, por medio de Nicolás Chaparro anotó un try, y Boffelli que concretó la conversión, pusieron las cosas 20 a 13.

En el cierre del partido, Argentina mostró un juego más parejo ante Gales y si bien luchó e intentó, jamás encontró los caminos para volver a descontar en el marcador y finalizó con una derrota ante un rival que sumó su décimo cuarto triunfo en 22 enfrentamientos.

https://twitter.com/lospumas/status/1591516445640634368 La palabra de Matías Orlando tras la derrota de Los Pumas en Cardiff ante Gales.#VamosLosPumas pic.twitter.com/P6hToRwudJ — Los Pumas (@lospumas) November 12, 2022

Gales: Gareth Thomas, Ken Owens y Lewis; Will Rowlands y Adam Beard; Lydiate, Justin Tipuric (capitán) y Taulupe Faletau; Tomos Williams y Anscombe; Rio Dyer, Nick Tompkins, George North y Cuthbert; Louis Rees-Zammit. Entrenador: Wayne Pivac.

Cambios: PT, 27 minutos, Jac Morgan por Lydiate; ST, 12, Owen Watkin por Tomkins; 14, Rhys Priestland por Anscombe; 21, Rhodri Jones por Thomas; 30, Ben Carter por Beard; 33, Ryan Elias por Rowlands, y 35, Sam Wainwright por Lewis.

Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Mateo Carreras, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera (capitán) Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Agustín Creevy y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Cambios: ST, 8 minutos, Ignacio Ruiz por Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro por Gallo; 15, Facundo Isa por Lavanini; 19, Matías Orlando por Moroni y Eduardo Bello por Gómez Kodela; 25, Eliseo Morales por Bertranou y Lucas Paulos por Kremer, y 27, Tomás Albornoz por S. Carreras.

Tantos en el primer tiempo: 7 minutos, penal de Boffelli (A); 13, penal de Boffelli (A); 32, gol de Anscombe por try de Faletau (G), y 36, penal de Anscombe (G). Resultado parcial: Gales 10 vs. Argentina 6.

Tantos en el segundo tiempo: 8 minutos, gol de Anscombe por try de Williams (G); 22, penal de Priestland (G), y 29, gol de Boffelli por try de Tetaz Chaparro (A). Amonestados: 16, Rowlands (G). Resultado parcial: Gales 10 vs. Argentina 7.

Estadio: Principality Stadium de Cardiff.

Árbitro: Damon Murphy (Australia).