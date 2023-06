El fin de semana extra largo dejó la ciudad repleta de basura ya que no hubo servicio de recolección entre el viernes y el martes. Ese servicio está fuera del contrato que tiene Cliba y el Municipio, por lo que la empresa no dio la prestación esas jornadas. Los trabajadores aseguran que en la anterior gestión municipal trabajaban los feriados y que la empresa dejó de hacerlo para no pagar extra a los recoletores.