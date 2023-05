Lourdes Sánchez contó qué pasó tras decirle "cornuda" a Pampita

De visita al programa Estamos a Tiempo, Lourdes habló de lo que había pasado: "Te juro que, si tuviera que ponerlo en un podio, fue el peor momento mío de la televisión. La pasé súper mal. Si bien lo trataba de disimular, yo me quería morir del llanto. Fue horrible. Si bien me lo busqué, lo primero que hice fue pedirle disculpas a Caro".

"¿Podemos recordar la frase porque tal vez hay personas que no se acuerdan?", le pidió filosa Cora Debarbieris. "Habíamos bailado el aquadance. Yo estaba súper sensible con el tema de mi físico porque venía de parir. Mi nene (Valentín) tenía un año, pero me había costado un montón recuperarme" comenzó.

Lourdes Sánchez recordó su cruce con Pampita

"En ese momento, yo sentía que no estaba al cien, como a mí me gusta estar y ella me había dicho: 'Caíste como una bolsa de papas'. Yo eso lo tomé para el peor lado porque estaba súper perseguida, sensible. Quizás ella me quiso decir 'bolsa de papas' porque caí fuerte. En general, en danza te dicen que hay que ser liviana", añadió.

"Un día voy a un programa, escucho esto que ella había dicho y ahí me dicen: 'Vos le tendrías que haber dicho 'bolsa de cuernos'. Y ahí fui y se lo dije sin pensar. Pero bueno, siempre asumí que estuve pésima", continuó Sánchez completando la anécdota.

"¿Cómo se remontó esta situación?", quiso saber Debarbieris. Finalmente, dejando en claro que todo había quedado en el pasado, la bailarina cerró: "Caro es divina y nosotras nos conocemos desde el 2008 del Bailando. Ella fue quien lo ganó. La verdad es que después fui a su programa, nos seguimos cruzando y la mejor. La mía fue una disculpa sincera porque fue horrible lo que le dije".