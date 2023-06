Lucas Quiroga, el enólogo detrás de Tero Rengo

Lucas estudió en la secundaria Técnica Enológica Miguel Pouget, “un colegió único”, como él lo define: “Es una escuela de 23 hectáreas rodeada de viñas, frutales, olivos, granjas, y todo lo referido a la agroindustria. Era fascinante. Aprendimos desde sacar yuyos hasta la elaboración de vinos y aceite de oliva. Tenía una bodega, donde no solo podábamos y cosechábamos nuestras uvas, si no que teníamos la obligación de elaborar el vino, recuerdo que a mi me tocaba un Tempranillo. Y tenias que cuidarlo todo el año y embotellarlo. Un aprendizaje íntegro ya que también teníamos laboratorio y analizábamos los mostos y los vinos obtenidos... eran 12 horas durante 6 años de libros, prácticas y diversión” cuenta Lucas sobre su educación secundaria.

Luego llegó la Universidad: “ Pasé a estudiar la Licenciatura en Enología de la Facultad Don Bosco, alternando con la Universidad Mazza. Y ahí se puso seria la cosa....muchas químicas, físicas, enologias y alternando con trabajos en Bodegas como Junior para poder pagar la carrera...ya a los 18 años trabajaba como asistente...era sacrificio pero no pesaba. Grandes compañeros y amigos, que hacían un gran ambiente de camaradería y hoy están a la cabeza de grandes Bodegas de la Argentina...creo que tuvimos la suerte de agarrar la época de le reconversión de los estilos nuevos de vinos en el año 2000 y nuestra generación se adaptó al cambio”, ese cambio fue clave y necesario en la historia del vino en Argentina.

Transcurría su tercer vendimia y la cosa iba en serio, aquí aparecen registros de su primer vino que marcó un antes y un después en su formación: “Creo que fue mi tercera vendimia con 20 años, con un gran amigo elaboramos un Bonarda en una bodega de Vistalba, en Luján de Cuyo. Y recuerdo que esa vendimia le metimos muchas y largas horas de trabajo.....y puntualmente ese vino salió increíble....todavía recuerdo su aroma....luego de una sutil crianza en roble, ese vino ganó una Gran Medalla de Oro....y fue la gran novedad también por ser una variedad no tradicional en Argentina en ese momento y elaborada como alta gama...y ahí me di cuenta que no solo hace falta una buena uva...si no la mano del hombre, los enólogos y todos los colaboradores de la cadena para obtener grandes resultados....después nunca más paré...y no creo que lo haga”, Tozudo, incansable, Lucas recuerda parte del camino.

lucas tero rengo.webp

Tero Rengo

Su proyecto personal se llama Tero Rengo, nació hace tres años con una impronta orgánica y a baja escala: “Nuestro proyecto recién tiene 3 años, somos muy jóvenes, nos estamos enfocando en consolidar la marca. Tenemos un Malbec Joven y uno Reserva. También por partidas limitadas de Chardonnay y Pinot Noir y algunos espumantes. En el viñedo de San Patricio del Chañar siempre lo manejamos con enmiendas orgánicas y de apoco nos vamos enfocando en la biodinamia. Tenemos la convicción del cuidado de nuestro entorno y la biodiversidad del medio, es un proyecto muy chico, pero cumplimos nuestra parte en cuidar esta porción de la Patagonia. Tero Rengo es el sueño de ese niño entre toneles, el legado y el sueño de mi padre que nunca pudo cumplir. Es la demostración que le dejo a mis hijas que con esfuerzo, constancia y dedicación las ideas se concretan. El nombre nace de un terito que estaba en la finca con una patita lastimada y que nos acompañó por años.Me prometí llamar así a mi primer vino en su honor y a lo que nos identificaba en el viñedo.Después de un año de tramites, obtuve el registro de la marca y despues todo fluyo. Tero Rengo, me da libertad. Puedo regar, podar, cosechar bajo mi filosofía. Puedo vinificar sin protocolos, puedo diseñar las etiquetas en forma disruptiva.

finca tero rengo

¿Qué significa elaborar vinos en la patagonia?

El clima en esta parte de la Patagonia es ideal para la vitivinicultura moderna....la brisa constante, escasas lluvias, agua de deshielo disponible y la buena amplitud térmica hacen que obtengamos gran calidad de uvas. Sanas, con concentración polifenólica y pH bajos que generan vinos frescos, aromáticos con buena acidez natural y equilibrada. Considero que los vinos que obtenemos en esta región se adaptan fácilmente a las nuevas tendencias de consumo.

¿Cuál es tu varietal favorito y por qué?

Yo siempre fui defensor del Malbec...en todos sus estilos...pero el Pinot Noir cuando te atrapa y no te libera más. Aquí en la región se adapta increíblemente y se obtiene gran calidad. He tenido la suerte de elaborarlo en diferentes microrregiones de la patagonia....y el potencial de cada una de ellas no se obtiene en una vendimia...hay que conocer e interpretar el terroir y eso se logra con el tiempo. Por ejemplo, en San Patricio del Chañar los taninos y la expresión en esta variedad es diferente a las uvas de Mainque...imposible vinificarlo de la misma manera. Acá es donde nace su encanto.

tero9.webp

¿En qué fue evolucionando la producción de vinos en el sur?

En la Patagonia se elabora sólo el 2% de la producción nacional de vinos. Es muy poco, pero lo lindo es que el ruido que hacemos es grande. Con el valle ya consolidado en el Chañar, sumado a la historia y producción del Alto Valle de Rio Negro. Nuestra región ya está demostrando al país y al mundo que somos grandes elaboradores de vinos de calidad y el reconocimiento es grande. Trabajo nos queda mucho todavía. Hay que potenciarnos....variedades como el Chardonnay, Pinot Noir y Merlot se adaptan muy bien a esta región y eso nos diferencia al resto del país... Ahí es donde hay que apuntar y en un futuro, espero que no muy lejano, explotar cada microrregión...y no salir al mercado solo como "Patagonia Argentina" en la etiqueta....la diversidad de suelos y valles que hay es gigante....pero todo lleva un tiempo y proceso. Afortunadamente(por ahora) tenemos un gran aliado, que es el agua....el limitante en la mayoría de regiones del país.

Instagram @terorengowines