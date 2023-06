Luciana Ortiz Luna: "No sé si un ministerio de Salud es mi lugar"

- Lo primero es que se pueda terminar este período de transición. Esto de ver en qué lugar uno va a estar el 10 de diciembre, va a depender mucho del escenario social, que es tan impredecible. Lo que sí sé es que estoy cada día más convencida de la decisión que tomé, no solo de ingresar en la política, sino de acompañar a Rolando Figueroa y a este equipo. Donde se defina, que uno es más útil, ahí voy a estar. Y si es la Legislatura, por supuesto, muy agradecida por esta posibilidad que me dieron al ser electa, Insisto, el escenario en diciembre puede llegar a ser tan diferente que se evaluará ahí. Los que somos más del equipo interno, de los que estamos más en lo cotidiano, ver qué rol nos toca en ese momento.

- ¿Por qué dice que el escenario en diciembre puede ser diferente?

- Justamente, por un escenario social que puede ir variando. Ojalá me equivoque, pero veo un deterioro cada vez más marcado, no solo en lo económico, en lo social. Creo que en diciembre vamos a tener otro tipo de provincia. Ojalá la transición sea como parece estar siendo, prolija, y demás. Pero me permito la duda en cuanto a la integridad del gobierno saliente para dejar una provincia como corresponde. Porque esto no se trata de una puja entre equipos políticos, banderas, historia, esto se trata de la gente. Así que apelo a que La transición sea realmente mirando, esto que se viene, que es un invierno muy crudo, una pobreza muy fuerte, y un Neuquén que está expectante.

- ¿Desde su especialidad, que es la salud, cómo ve la situación del sistema en la provincia?

- Muy compleja. Parece que de repente surgieron voces que antes estaban ocultas o de repente no veían el panorama que había. Una falta de insumos absoluta, insumos básicos vitales, un déficit estructural de salud muy muy marcado, falta de camas, falta de profesionales, un enfermo que no puede acceder a tratamientos básicos. Ese es uno de los escenarios en salud. El otro es la burocratización del Estado. En una cuestión de un CAN lleno de escritorios ocupados por personas que deberían estar atendiendo pacientes, para no perder la práctica, la visión y la posibilidad de decidir con elementos concretos de la realidad. Muy preocupada, por esto que está ocurriendo en Añelo, en Cutral Co, con la falta de pediatras, de médicos en la guardia, los recortes en los cupos de las guardias de los hospitales principales de Neuquén. La verdad es que veo un panorama de salud muy complejo y, más, teniendo en cuenta que la persona que asiste a salud pública hoy, ya sin pandemia, es la persona que no puede elegir otra cosa. En eso, el Estado tiene que estar fortalecido, de tal manera, de ofrecerle la posibilidad de tener una salud acorde. Yo estoy desde adentro, siempre desde el hospital, yo vengo todos los días a la guardia. En este momento me toca trabajar en el Hospital Heller, el de mayor cantidad de población en su área de influencia, donde hay más de trescientos mil neuquinos. Hay que conectar el terreno, a diferencia de lo que está haciendo la conducción actual. Yo me manifesté desde siempre muy crítica con relación a la forma de conducción de salud, por no estar en el lugar.

- ¿Le gustaría ocupar ese ministerio?

- Yo no sé si ese es el lugar que a mí me corresponde. Tiene que ver con que tal vez ese lugar sea para alguien con una visión más sanitarista. Tal vez uno desde la emergencia tiene una visión más taxativa y las decisiones que tome sean más duras de interpretar, duras de asumir o de aceptar. Yo quiero al sistema de salud y, de hecho, lo he demostrado porque vivo en ese sistema, habiendo tenido la posibilidad de irme a trabajar afuera. Pero no sé si sería el lugar donde yo sea más útil. De todas formas, quien decide esto es Rolando Figueroa y, todavía, insisto, faltan muchos meses por transitar.

- ¿Y en ese rol de diputada provincial?

- Un diputado provincial tiene mucho más campo de acción y todo lo que sean temas del área de salud serán de los primeros que se van a abordar desde mi lugar. Creo que la ley de carrera sanitaria debe salir. Hay que escuchar al que sabe, al que tiene experiencia, que fundó determinadas áreas de nuestra provincia y realmente prestarle atención. Razón se tenía, razón se tiene, tal vez haya que modificar algunos puntos pero creo que ese sería un tema a trabajar en forma urgente de Legislatura.

- ¿En qué otros temas se ve trabajando?

- Hay muchísimos, que tienen que ver también con la accesibilidad. Por ejemplo, a mí me gustaría poder tener un gobierno inteligente, donde los datos se han puesto en tiempo real desde donde me toque coordinar un sistema integral de emergencias, donde todos, policías, bomberos, vialidad, defensa civil y salud trabajen en forma unificada bajo una misma línea de conducción. Desde la Legislatura también se puede trabajar esto. La conectividad en la provincia es una es una de las cosas que urgentes deben tratarse sin sí es necesaria una ley, se hará una ley, pero hoy la conectividad no es para mirar redes sociales, es un derecho, cualquier emergencia que uno tiene, en Chorriaca o en cualquier punto de Neuquén, que no tienen señal. Bueno, son los puntos que a mí me gustaría abordar de forma urgente. Lo que es la accesibilidad de la gente, en principio, al sistema de salud. Y luego a todos los organismos.